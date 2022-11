„Wir können es noch schaffen“ - MTV Berg schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf Nach Leistungssteigerung im letzten Spiel

Ein Punkt für ein gutes Gefühl zum Jahreswechsel: Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg verabschiedeten sich am Samstag mit einem respektablen 1:1 gegen den BCF Wolfratshausen in die Winterpause.

Berg – Noch ist für den MTV Berg nichts verloren. „Fünf Punkte auf den Relegationsplatz sind aufzuholen“, sagte Wolfgang Krebs, Trainer des akut abstiegsbedrohten Bezirksligisten nach dem 1:1 (1:0) im Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen am Samstag und blickte optimistisch in die Zukunft. „Wenn sich unsere verletzten Leistungsträger wieder zurückmelden, können wir es noch schaffen.“

Mit Sebastian Kresta steht zudem der erste Winter-Neuzugang fest. Bereits im Sommer war sein Bruder Bernhard von der DJK Waldram an den Lohacker gekommen. Sein Bruder, der in Waldram jahrelang als Führungsspieler glänzte, hatte dagegen die Fußballschuhe nach der vergangenen Saison erst einmal an den Nagel gehängt. „Er hat jetzt schon oft bei uns zugeschaut und möchte wieder spielen“, berichtete Krebs erfreut.

Der Trainer konnte auch Zuversicht aus dem Auftritt seines Teams am Samstag zum Jahresabschluss ziehen. Das Remis des Tabellenvorletzten auf heimischem Kunstrasen gegen den klar favorisierten BCF war aller Ehren wert. „Der Gegner hatte alles an Bord, was Rang und Namen hat“, sagte Krebs. Trotzdem fehlte seiner Mannschaft nicht viel zu einem Sieg. Nach einem schmeichelhaften Foulelfmeter, verwandelt von Mijo Crnjak, führten die Gastgeber bis zur 70. Minute, ehe der zuvor starke Torwart Florian Lerch gegen den wieder einmal kaum zu stoppenden BCF-Stürmer Jona Lehr einen Strafstoß verursachte. „Kein Vorwurf an ihn, das kann passieren“, sagte Krebs. Danach parierte Lerch zweimal glänzend. In der Nachspielzeit bot sich den Gastgebern noch eine Mehrfachchance zum Siegtreffer. Letzten Endes bugsierte Fabian Kaske den Ball aber über das Tor. „Das wäre etwas glücklich gewesen, hätten uns aber natürlich sehr gut getan“, sagte Krebs.

Er konnte dennoch gut mit dem Punkt leben. Denn die junge Berger Elf zeigte gegen den routinierten Gegner einen couragierten Auftritt. „Auch wir hatten unsere Chancen“, stellte Krebs fest. Die Pausenführung seines Teams sei keinesfalls unverdient gewesen. (Tobias Huber)

MTV Berg – BCF Wolfratsh. 1:1 (1:0)