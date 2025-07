"Wir können eine gute Rolle im Meisterschaftsrennen spielen"

Nach Platz vier in der Kreisliga Nord Ostbrandenburg will der SVM Gosen in der Saison 2025/2026 ganz oben mitspielen. Mit Verstärkungen aus der Jugend und gezielter Erfahrung wächst der Anspruch.

Teamgeist vor Einzelleistung Einzelne Spieler hervorzustellen, widerspricht dem Grundverständnis in Gosen. „Es gibt mehrere Spieler, die es verdient hätten, hier aufgelistet zu werden“, sagt Wicklein. Stattdessen hebt er den geschlossenen Charakter der Mannschaft hervor. „Am Ende gewinnen und verlieren wir gemeinsam als Team.“ Besonders erfreulich: Alle Spieler konnten gehalten werden. „Ich bin froh, dass wir keine Abgänge zu verzeichnen haben“, betont er. Die Kaderkontinuität soll in der neuen Spielzeit ein entscheidender Vorteil sein.

Die Integration der A-Jugend als Schlüsselelement Im Zentrum der aktuellen Vorbereitung steht beim SVM Gosen ein klares Thema: die Eingliederung der eigenen Jugendspieler. „Das Highlight wird es sein, die Neuzugänge aus der A-Jugend zu integrieren“, erklärt Wicklein. Besonders gespannt ist er auf die Frage, ob einer der Talente sofort den Sprung in die Stammformation schafft. „Ich bin gespannt, ob sich jemand von den jungen Wilden in der Startelf festbeißen kann.“ Die Förderung eigener Spieler sei nicht nur sportlich, sondern auch strukturell ein wichtiger Teil des Vereinsmodells.

Mit breiter Brust ins Titelrennen

Trotz der zurückhaltenden Aussagen in der Vorsaison geht der SVM Gosen mit einem klareren Anspruch in die neue Runde. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit den Verstärkungen eine gute Rolle im Meisterschaftsrennen spielen können“, erklärt Wicklein. Grundlage dafür seien nicht nur die externen Neuzugänge, sondern auch die Qualität aus der eigenen Jugend. Der Verein will nicht nur mithalten, sondern aktiv angreifen.

Prötzel, Fredersdorf und Gosen selbst im Kreis der Favoriten

Der Blick auf die Konkurrenz zeigt eine Mischung aus bekannten Namen und möglichen Rückkehrern. Wicklein nennt klar den SV Prötzel: „Sie waren nach Neuenhagen und Strausberg die erfolgreichste Mannschaft in der letzten Saison und werden auch dieses Jahr wieder oben mitspielen.“ Als weitere starke Mannschaft sieht er die TSG Fredersdorf/Vogelsdorf: „Wenn sie ihr Potenzial aus den Vorjahren abrufen können, gehören sie für mich auch zu sehr starken Gegnern.“ Und nicht zuletzt zählt sich Gosen selbst zu den Kandidaten.

Erfahrung und Talent: Die Neuzugänge im Profil

Zwei externe Neuzugänge bringen Erfahrung in den Kader. Benjamin Bock wurde bereits zum Saisonende verpflichtet – ein Spieler mit höherklassiger Vergangenheit beim FC Strausberg und FV Erkner. Mit Phil Kusche folgt ein weiterer Spieler aus der Landesliga-Truppe des FV Erkner. „Er laboriert aktuell noch an einem Muskelfaserriss. Wenn er wieder fit ist, wird er aber eine absolute Bereicherung für unser Spiel sein“, so Wicklein.

Größeren Wert legt der Verein jedoch auf die Integration der A-Jugend. Gleich acht Spieler wechseln fest in die Herrenmannschaft. Ihre Bilanz ist beeindruckend: In der vergangenen Saison verpassten sie die Meisterschaft nur aufgrund des Torverhältnisses – und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Zuvor hatten sie in der B-Jugend das Triple aus Staffelsieg, Kreismeisterschaft und Kreispokalsieg geholt. „Das sind alles Jungs mit echter Siegermentalität, und wir hoffen, dass sie bei uns in der Ersten Mannschaft nun den nächsten Schritt machen können“, betont Wicklein.

Klare Zustimmung zur Relegation

Zu Relegationsspielen am Saisonende bezieht Gregor Wicklein eine deutliche Position. „Ich wäre auf jeden Fall dafür, Relegationsspiele am Saisonende einzuführen“, sagt er. Gerade in der Kreisliga gebe es oft starke Mannschaften, die trotz einer sehr guten Saison am Ende leer ausgingen. „Eine Relegation würde diesen Mannschaften die Chance geben, sich sportlich doch noch für den Aufstieg zu qualifizieren und den Wettbewerb ausgeglichener machen.“ Zudem seien Relegationsspiele für Zuschauer attraktiv und würden zusätzliche Spannung bringen.

Fazit: SVM Gosen will sich nicht verstecken

Mit einem stabilen Kader, einer vielversprechenden Jugendgeneration und zwei gezielten Verstärkungen startet der SVM Gosen mit ehrgeizigen Ambitionen in die neue Saison. Die Strukturen stehen, die Perspektive ist da – und der Glaube an eine erfolgreiche Spielzeit wächst. Gregor Wicklein formuliert keine Kampfansage, aber einen Anspruch: Gosen will oben mitspielen.