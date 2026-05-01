"Wir können ein ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen"

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben II reist mit der Aussicht auf einen entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zum FC Brome. Für die Gastgeber geht es als Tabellenvorletzter hingegen darum, den Anschluss im Tabellenkeller nicht vollends zu verlieren.

Die Ausgangslage vor dem Duell ist eindeutig im Tabellenbild verankert. Der VfB Fallersleben II rangiert mit 28 Punkten auf Platz 11 und hat sich als Aufsteiger in eine Position gebracht, in der der Klassenerhalt in greifbare Nähe rückt. Brome hingegen steht mit 20 Punkten auf Rang 15 und damit unmittelbar im kritischen Tabellenbereich, in dem jeder Zähler im Abstiegskampf zählt.

Auch die Formkurven unterstreichen die unterschiedlichen Entwicklungen. Während Fallersleben zuletzt mit einem 3:0 gegen Lupo Martini II ein Ausrufezeichen setzte, musste der FC eine deutliche 0:4-Niederlage beim SSV Vorsfelde II hinnehmen. In der Rückrundentabelle liegen die Wolfsburger zudem im unteren Drittel, haben aber zuletzt 11 Punkte aus neun Spielen geholt. Der Gastgeber kommt im gleichen Zeitraum lediglich auf 5 Punkte.

Trainer Cedric Wienhold vom VfB Fallersleben II ordnet die Bedeutung der Partie entsprechend deutlich ein: „Sonntag können wir einen ganz, ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.“ Die Rechnung ist aus seiner Sicht klar: „Wenn wir da drei Punkte einfahren in Brome, dann sind wir mit elf Punkten vor. Dann hätten wir die Möglichkeit, gegen Jahn mit einem Punkt den Klassenerhalt auch rechnerisch fix zu machen.“ Der Fokus liegt jedoch zunächst ausschließlich auf Brome: „Jetzt heißt es einfach, die drei Punkte in Brome mitzunehmen.“

Die sportliche Erwartung ist klar formuliert. Wienhold rechnet mit einem tief stehenden Gegner: „Ich denke, dass Brome da nochmal alles reinschmeißen wird, was möglich ist.“ Konkret ergänzt er: „Ich denke, sie wollen sich eher darauf konzentrieren, sauber zu verteidigen.“

Für sein eigenes Team formuliert er eine klare Spielidee: „Wir müssen geduldig bleiben. Wir müssen versuchen, auch körperlich ab Minute eins gegenzuhalten und irgendwie schaffen, dass wir unser Spiel Brome aufdrücken können.“

Besonders deutlich wird Wienhold bei der mentalen Komponente: „Wir müssen einfach jetzt hinbekommen, dass wir auch gegen eine Mannschaft, die unten drin steht, auch mal einen guten Ball spielen.“ Noch schärfer fällt die Kritik an der bisherigen Konstanz aus: „Wir haben das Problem, dass wir gegen Mannschaften, die unten stehen, nicht gut performen.“

Der Trainer fordert daher maximale Konzentration: „Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Ernst der Lage erkennen und zu 120 Prozent im Kopf da sind.“ Eine Warnung formuliert er ebenso klar: „Das wird ganz bestimmt kein leichtes Spiel.“

Auch die Marschroute für den Spielbeginn ist eindeutig: „Wir müssen ab Minute eins aggressiv genug sein. Im Idealfall ein frühes 1:0 für uns, dass wir versuchen, so früh wie möglich Brome den Stecker zu ziehen.“

Der Gegner selbst wird trotz Tabellenlage nicht unterschätzt: „Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben sie jetzt fünf Punkte geholt in der Rückrunde.“ Daraus leitet Wienhold jedoch keine Entwarnung ab, sondern eher eine Warnung vor einem unbequemen Gegner.

Auch die Erinnerung an das Hinspiel spielt eine Rolle. Der VfB Fallersleben II gewann damals 2:1, allerdings mit Mühe: „Da haben wir nicht so gut gespielt, da haben wir uns sehr schwer getan.“ Wienhold ergänzt selbstkritisch: „Mit einer besseren Leistung wäre das Spiel auch deutlicher ausgefallen, aber die haben wir nicht gebracht.“

Defensiv sieht er dennoch Fortschritte: „Gegen Lupo haben wir nicht ein Gegentor gekriegt.“ Genau daran soll angeknüpft werden, kombiniert mit Effizienz im Angriff: „Offensiv dann ganz schnell unsere Chancen nutzen.“

Personell kann der VfB Fallersleben II fast aus dem Vollen schöpfen. Wienhold betont: „Fabian Beck hat sich entschieden, extra aus Dresden früher nach Wolfsburg zu fahren, damit er am Sonntag im Kader sein kann, was uns unfassbar doll hilft. Philip Meusel fällt noch aus, der Rest ist eigentlich so gut wie da.“

Die Zielsetzung für die Saison wird ebenfalls klar benannt: „Wir haben am Sonntag gesagt, wir wollen schauen, dass wir vielleicht noch neun Punkte holen. Dann wären wir unterm Strich ganz zufrieden mit der Saison als Aufsteiger.“

Für den FC Brome bleibt die Ausgangslage dagegen angespannt. Als 15. der Tabelle steht das Team mit 20 Punkten im direkten Abstiegskampf und muss gegen eine stabilere Mannschaft punkten. Die jüngste 0:4-Niederlage beim SSV Vorsfelde II unterstreicht die aktuelle Situation, ohne dass daraus bereits eine Entscheidung im Tabellenbild resultiert.