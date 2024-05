"Wir können den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen"

FuPa Württemberg: Seit sieben Spielen seid ihr ungeschlagen und habt in diesem Jahr bisher nur ein Spiel verloren. Bist du stolz auf diese tolle Serie?



Oliver Schwarz: Darauf können wir stolz sein, aber wir müssen daran arbeiten das die Serie weiter geht, es ist noch ein langer Weg bis zu unserem Ziel.





Zur Winterpause befand sich die SGM Muttensweiler/Hochdorf noch auch einem Abstiegsplatz, aktuell belegt die Mannschaft den 7. Platz. Was läuft nun besser als in der Vorrunde?



Wir mussten in der Hinrunde sehr viel Lehrgeld bezahlen und viel lernen, durch eine top Vorbereitung und einer jetzt bessern Chancenverwertung sind wir auf einem guten Weg.





Am vergangenen Wochenende holte die SGM einen Punkt gegen den Tabellenzweiten SG Ringschnait/Mittelbuch. Wie lautet dein Fazit zu diesem Spiel?



Wir haben gegen einen sehr starken Gegner wieder ein Ordentliches Spiel gemacht, wenig Chancen zugelassen, es aber selber diesmal nicht geschafft die eigenen Chancen sauber zu Ende zu spielen. Aber der Punkt kann sehr viel wert sein.





Wie siehst du die Chancen den Klassenerhalt schon bald klarzumachen?



Wir können aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen, das ist das wichtigste.





Wäre es besonderes reizvoll nächstes Jahr in der neuen Bezirksliga Oberschwaben an den Start zu gehen?

Natürlich wäre es reizvoll, aber daran denken wir noch nicht.





Die SGM Muttensweiler/Hochdorf hat wahrscheinlich den höchsten Zuschauerschnitt in der Bezirksliga Riß. Trägt das auch die Mannschaft durch ganze die Saison?