Der VfB Peine steht mit 22 Punkten auf Tabellenplatz 13 und benötigt im engen unteren Mittelfeld weiterhin Zähler, um sich von den gefährdeten Regionen fernzuhalten. Für die Gäste besitzt die Partie daher eine deutlich höhere Bedeutung im Kampf um den Klassenverbleib.

Wenn der MTV Hondelage 1909 am Samstag den VfB Peine empfängt, treffen zwei Mannschaften mit klar voneinander abweichenden Zielsetzungen aufeinander. Hondelage belegt mit 36 Punkten Rang fünf und bewegt sich weiterhin im erweiterten Verfolgerfeld der Spitzengruppe.

Zuvor hatte die Mannschaft durch den 3:2-Erfolg beim TSV Schwicheldt wichtige Punkte gesammelt. Nun geht es darum, nach dem Rückschlag schnell wieder Stabilität zu finden.

Die Gastgeber reisen mit einer frischen Enttäuschung in das Heimspiel. Erst am Donnerstag unterlag Hondelage bei Arminia Vechelde mit 2:4 und offenbarte dabei vor allem defensiv Schwächen.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr MTV Hondelage 1909 Hondelage VfB Peine VfB Peine 14:00 PUSH

Trainer Rafael Schindzielorz kündigte personelle Konsequenzen an: „Wir können befreit aufspielen. Bei Peine geht es um sehr viel mehr. Trotzdem werden wir alles versuchen, um unser Heimspiel zu gewinnen. Nach der schwachen Leistung von Donnerstag werde ich auf einigen Positionen wechseln.“

Für den VfB Peine ist die Lage deutlich angespannter. Die Mannschaft verlor zuletzt beim TSV Schwicheldt mit 1:3 und zuvor trotz ordentlicher Leistung gegen den TSV Germania Lamme mit 2:3. Mit nur 22 Punkten bleibt der Abstand zu den unteren Tabellenregionen überschaubar. Jeder Zähler kann in der Schlussphase der Saison entscheidend werden.

Das Hinspiel als Warnung

Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften endete deutlich. Hondelage gewann in Peine mit 6:1 und dominierte die Begegnung über weite Strecken. Besonders Michel Broders ragte mit vier Treffern heraus.

Damals verschärfte zudem ein Platzverweis gegen Peine in der Schlussphase die Situation der Gastgeber. Das klare Resultat dürfte vor dem Rückspiel jedoch nur begrenzte Aussagekraft besitzen, da sich die Ausgangslage inzwischen verändert hat.

Hondelage wird bemüht sein, nach der Niederlage in Vechelde kompakter aufzutreten und das Spiel früh zu kontrollieren. Gegen tiefstehende Gäste könnte Geduld im Ballbesitz gefragt sein.

Peine dürfte seinerseits auf Umschaltmomente setzen und versuchen, die größere Drucksituation in Energie umzuwandeln. Gerade im Abstiegskampf sind disziplinierte Auswärtsauftritte oft entscheidend.

Die Favoritenrolle liegt aufgrund der Tabellenposition, der Offensivqualität und des deutlichen Hinspielerfolgs bei Hondelage. Doch Peine reist mit akutem Punktbedarf an und dürfte entsprechend widerstandsfähig auftreten.

Für die Gastgeber ist die Partie vor allem ein Test auf Reaktionsfähigkeit nach dem schwachen Auftritt zuletzt – für die Gäste womöglich ein weiteres Schlüsselspiel im Kampf um den Ligaverbleib.