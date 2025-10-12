"Wir können aktuell befreit aufspielen, das gibt uns Selbstvertrauen"

Nicolas Jann hat derzeit einen Lauf und war mit seinem Doppelpack der Mann des Tages – Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg bleibt in der Oberliga Baden-Württemberg weiter in der Erfolgsspur. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen die TSG Backnang feierte das Team von Trainer Rahman Soyudogru den vierten Sieg in Serie und blieb dabei zum dritten Mal hintereinander ohne Gegentor. Vor 800 Zuschauern in der cteam Arena sorgte Co-Spielertrainer Nicolas Jann mit einem Doppelschlag (35./39. Minute) für die Entscheidung. „Ja, absolut“, antwortete Soyudogru auf die Frage ob es ein rundum gelungener Fußballnachmittag war. „Es freut uns sehr, dass mittlerweile viele Zuschauer kommen und uns bei den Spielen unterstützen. Mit der aktuellen Serie macht das natürlich doppelt Spaß.“

Schwierige Anfangsphase, effiziente Antwort



Trotz des verdienten Erfolgs zeigte sich der Ravensburger Trainer in seiner Analyse selbstkritisch. „Zum Spiel muss ich heute aber sagen, dass wir nicht so gut ins Spiel gekommen sind wie in den Partien zuvor. Trotzdem hatten wir direkt am Anfang eine klare Torchance, die wir leider nicht sauber ausgespielt haben. Danach wurde Backnang gefährlich, und wir hatten ein-, zweimal Glück.“ Die Gäste drängten zunächst auf die Führung, ehe der FV Ravensburg in der 35. Minute durch Jann zuschlug – und nur vier Minuten später nachlegte. „Wir haben es jedoch trotzdem geschafft, in einer nicht so guten Phase in Führung zu gehen. Wenig später konnten wir sogar auf 2:0 erhöhen und standen danach wieder stabil in der Defensive“, erklärte Soyudogru.





Torhüter Ramon Castelluci hielt seinen Kasten zum dritten Mal in Folge sauber. – Foto: Inge Hartmann

Stabile Defensive als Erfolgsgarant



Wie schon in den Partien zuvor überzeugte Ravensburg auch diesmal mit einer kompakten Abwehrarbeit. „In der zweiten Halbzeit haben wir kaum noch Torchancen zugelassen. Auch nach der roten Karte haben wir sehr gut verteidigt und in dieser Zeit nichts mehr zugelassen. Im Großen und Ganzen war der Sieg aus meiner Sicht verdient. Dass wir jetzt zum dritten Mal in Folge zu Null spielen, freut mich umso mehr“, betonte der Trainer. Leon Gorgol hatte in der 70. Minute nach einem harten einsteigen gegen Hornek die rote Karte gesehen. Erfahrung trifft auf Jugend



Der Erfolg der vergangenen Wochen beruht sicher auch auf die Altersstruktur im Kader des FV. „Ja, ich finde, wir haben eine gute Mischung“, sagte Soyudogru. „Die Jungen machen es bisher wirklich sehr gut. Wir haben auch einige Spieler im Kader, die viel Erfahrung mitbringen, den Jungen immer wieder Ratschläge geben können und für Struktur sorgen.“ Mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren der Startelf wie zum Beispiel in der Partie gegen Backngang scheint der FV Ravensburg die Balance zwischen Entwicklung und Routine gefunden zu haben.