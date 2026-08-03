"Wir Kilianer wollen jedes Spiel gewinnen" von Olaf Wegerich · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

Teamfoto FC Kilia Kiel Saison 2026-2027. – Foto: Patrick Nawe

Der FC Kilia Kiel scheint gut gerüstet für die kommende Saison in der Flens-Oberliga. Zum Auftakt konnte die schwere Auswärtshürde bei der Kaltenkirchener TS erfolgreich gemeistert werden – auch dank eines stark aufgelegten Tom Pachulski im Tor der Kilianer, der den 2:1-Erfolg rettete.

Doch bereits am 2. Spieltag wartet nun mit der Partie beim VfR Neumünster, die am morgigen Dienstag um 19:00 Uhr in der Grümmi-Arena angepfiffen wird, die nächste harte Aufgabe auf die Kilianer. Dabei kommt es zum Duell des Fünften gegen den Dritten aus der letzten Saison. Auch in der neuen Saison werden beiden Mannschaften beste Chancen auf einen der vorderen Plätze eingeräumt.

Lucas Groß (rechts) vor Kaltenkirchens Max Spreitzer. – Foto: Patrick Nawe

Kurz vor dem zweiten Auswärtsspiel der Saison beim VfR Neumünster unterhielt sich Redakteur Olaf Wegerich mit Fußballobmann Berkant Oezel vom FC Kilia Kiel und befragte ihn zum Auftritt seiner Mannschaft beim Auftaktsieg in Kaltenkirchen und mit welchen Erwartungen die Kilianer in das Spitzenspiel gegen den VfR Neumünster gehen.

Kilias Fußballobmann und 2. Vorsitzender Berkant Özel. – Foto: Ismail Yesilyurt

Wie bist du mit der Leistung beim Auftaktsieg in Kaltenkirchen zufrieden?

Am Ende ist es wichtig gewesen, mit einem Sieg zu starten. Es war ein kleiner, enger Kunstrasen und wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht. Kaltenkirchen hatte zwei sehr gute Chancen mit Schüssen, die unser Torwart Pachulski überragend gehalten hat.

In der zweiten Halbzeit machen wir es insgesamt besser und gehen mit 2:0 in Führung. Durch einen individuellen Fehler bringen wir Kaltenkirchen jedoch wieder ins Spiel. Danach verteidigen wir das alles gut weg – bis auf die 94. Minute, als Pachulski uns mit einer erneut überragenden Fußabwehr den Sieg rettet. Insgesamt können wir das natürlich besser, aber wir sind mit drei Punkten gestartet und nur das zählt. Wie schätzt du den VfR aktuell ein und worauf wird es am Dienstag ankommen, um erfolgreich zu sein?

Der VfR hat das Derby vor einer sehr guten Kulisse deutlich gewonnen und ist vor allem in der vordersten Reihe sehr gut aufgestellt. Ich kann mir vorstellen, dass sie in dieser Saison weiter oben mitspielen werden. Wir werden wieder versuchen, unser Spiel zu spielen und schauen, dass wir die richtigen, besseren Entscheidungen treffen als in Kaltenkirchen. Die Jungs werden von Nico wie immer hervorragend vorbereitet und eingestellt werden und ich hoffe, dass der Platz in einem besseren Zustand ist als letzte Saison, als wir damals auch am 2. Spieltag beim VfR gespielt haben.

Paul Meseberg (rechts) zieht vor Kaltenkirchens Luis Eising ab. – Foto: Patrick Nawe