"Wir kennen unsere Qualitäten" - Schüttorf reist nach Papenburg Fünf direkte Duelle in Serie kein Schüttorf-Sieg von NK · Heute, 22:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Für den FC Schüttorf steht mit dem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Papenburg die nächste anspruchsvolle Aufgabe an. Co-Trainer Dennis Große Vennekate erwartet dabei einen starken Gegner, auch wenn Papenburg zuletzt etwas an Boden im Aufstiegsrennen verloren hat.

„Mit Papenburg erwartet uns ein Team, das nach der Hinrunde Herbstmeister war und in den letzten Wochen ein bisschen Abstand zur Spitzengruppe verloren hat“, erklärte Große Vennekate. Dennoch sei für ihn klar: „Trotzdem wissen wir, dass Papenburg ein absolutes Top-Team ist.“

Besonders auswärts sieht der Co-Trainer die Schwierigkeit der Partie. „Auswärts sind diese Spiele nochmal komplizierter“, betonte er. Gleichzeitig vertraut er aber auch auf die eigene Mannschaft: „Wir kennen die Qualitäten und kennen auch unsere Qualitäten.“ Die Zielsetzung für die verbleibenden Spiele sei dabei eindeutig formuliert. „Wir wollen das Spiel, wie die letzten vier Spiele, maximal erfolgreich bestreiten und uns den siebten Tabellenplatz sichern“, sagte Große Vennekate. Zuletzt sah man gegen Papenburg jedoch eher schlecht aus. Vier der vergangenen fünf direkten Duelle gingen verloren. Das Übrige Spiel endete Remis. Im Hinspiel gewann Papenburg mit 2:0.