"Wir kennen uns in- und auswendig"

Der SV Fellbach geht nach dem Abstieg aus der Oberliga mit neuem Elan in die Verbandsliga-Saison 2025/2026. An der Seitenlinie steht nun mit Kirakos und Nicos Gountoulas ein Brüderpaar, das viel frischen Wind verspricht. Die Vorbereitung läuft – und mit dem Bundesligisten und DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart wartet am kommenden Samstag um 15 Uhr ein Highlight-Testspiel.

Guter erster Eindruck beim Testspiel

Ein erster Fingerzeig in Sachen sportlicher Leistungsstand war das erste Testspiel unter dem neuen Trainerduo. Nicos Gountoulas sieht darin wichtige Erkenntnisse für die weitere Arbeit: „Wir konnten an einigen Stellschrauben arbeiten und sehen, woran wir noch feilen müssen. Insgesamt waren wir aber sehr zufrieden mit dem Spiel, vor allem im Ballbesitz haben wir uns sehr gut präsentiert.“ Die Analyse zeigte: Der SV Fellbach will mutig auftreten – und ist auf dem richtigen Weg.

Kontinuität im Kader – gezielte Verstärkungen

Trotz des Umbruchs nach dem Abstieg setzt der SV Fellbach auf Stabilität. „Wir konnten 14 Spieler aus dem alten Kader halten, darunter Leistungsträger wie Ibrahim Njie, Thorben Hohloch, Patrick Fossi, Leon Bauer und Thomas Bauer – nur um einige Namen zu nennen“, erklärt Kirakos Gountoulas. Zudem wurden drei Talente aus den eigenen U-Mannschaften befördert. Auch externe Zugänge konnten verpflichtet werden: Leonis Buzhala (FC Holzhausen), Tobias Hohloch (FSV 08 Bietigheim-Bissingen) und Torhüter Alex Lang (TSV Bad Boll) verstärken den Kader. Auf der Abgangsseite stehen 14 Namen.

Kader steht – doch offen für mehr

Mit zwei Torhütern und 24 Feldspielern sieht sich das Trainerduo gut gerüstet. „Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden“, betont Kirakos Gountoulas. Dennoch bleibt man wachsam auf dem Transfermarkt: „Einen Transfer grundsätzlich auszuschließen, machen wir aber nicht. Wir sind offen für weitere Verstärkungen, falls sich die Gelegenheit ergibt.“

Flexibler und dominanter Fußball als Leitbild

Taktisch wollen die Gountoulas-Brüder auf Flexibilität und Selbstbewusstsein setzen. „Wir wollen mutigen, frechen und dominanten Fußball spielen und uns klar auf unsere Stärken konzentrieren“, sagt Nicos Gountoulas. Der Teamgedanke soll dabei stets im Vordergrund stehen: „Wir wollen auf dem Platz eine echte Gemeinschaft werden.“ Damit verbunden ist nicht nur ein spielerischer Anspruch, sondern auch eine klare Haltung zur Zusammenarbeit und Kommunikation im Team.

Nach dem Abstieg: schnell wieder nach oben schauen

Der Neustart in der Verbandsliga ist auch mit einem klaren Ziel verbunden: „Wir wollen schnell wieder in die Erfolgsspur kommen, uns in der Liga stabilisieren und am Ende der Saison möglichst oben mitspielen“, betont Nicos Gountoulas. Dabei geht es nicht nur um kurzfristige Resultate, sondern um nachhaltige Entwicklung.

Entwicklung mit Perspektive

Für Kirakos Gountoulas steht fest: Die Rückkehr in den Aktivbereich ist auch eine persönliche Chance. „Unser persönliches Ziel ist es, uns im Aktiven-Bereich zu etablieren und gemeinsam mit dem Verein unsere Ziele zu erreichen.“ Die Vision ist langfristig ausgelegt – mit einem besonderen Fokus: „Wir streben eine kontinuierliche Entwicklung des Vereins an, mit Fokus auf Nachwuchsförderung und nachhaltigen sportlichen Erfolg.“

Brüder auf der Bank – ein eingespieltes Team

Die Konstellation mit zwei Brüdern auf der Trainerbank ist besonders – und beim SV Fellbach ein Vorteil. „Die Zusammenarbeit ist sehr harmonisch und von gegenseitigem Vertrauen geprägt“, beschreibt Nicos Gountoulas die tägliche Arbeit. Seit 13 Jahren stehen die Brüder gemeinsam an der Seitenlinie. „Wir kennen uns in- und auswendig und wissen genau, was der andere denkt und fühlt.“ Auch in taktischen Fragen sei man sich oft einig – eine große Stärke.

Aufmerksamkeit als Chance für den Verein

Die öffentliche Aufmerksamkeit für das Brüderpaar sehen die beiden nicht als Belastung – im Gegenteil. „Wir nehmen die Aufmerksamkeit positiv auf und sehen sie als Chance, den Verein noch stärker ins Rampenlicht zu rücken“, so Kirakos Gountoulas. Der Fokus bleibe dennoch klar auf der Arbeit mit der Mannschaft und dem sportlichen Erfolg.

Neue Energie für die Mannschaft

Nach dem Abstieg sei es wichtig, schnell neue Impulse zu setzen. „Wir wollen eine positive Atmosphäre schaffen, die Mannschaft motivieren und den Teamgeist stärken“, erklärt Nicos Gountoulas. Sportlich soll das durch klare Strukturen und individuelle Förderung geschehen – mental durch Vertrauen und gemeinsames Arbeiten auf Augenhöhe.

Highlight gegen den VfB Stuttgart

Ein echtes Ausrufezeichen steht am Samstag, den 12. Juli, im Kalender: Der SV Fellbach empfängt den Bundesligisten und DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart zum Testspiel im Max-Graser-Stadion. „Das Spiel wurde durch unsere gemeinsame Partnerschaft mit dem Sportartikelhersteller Jako vereinbart“, erläutert Kirakos Gountoulas. Die Partie ist nicht nur ein Fest für Fans und Verein – sie ist auch sportlich ein Gradmesser. „Wir möchten uns nicht nur hinten reinstellen, sondern versuchen, aktiv mitzuspielen und dem VfB vor allem die eine oder andere Schwierigkeit zu bereiten.“

Der Wunsch für den Saisonstart

Trotz aller Testspiele und Trainingsinhalte bleibt am Ende ein ganz bodenständiger Wunsch. „Ich wünsche mir eine verletzungsfreie Vorbereitung, viel Erfolg im Training und eine starke Teamleistung, damit wir gut in die Saison starten können“, sagt Nicos Gountoulas. Mit der Energie, der Entschlossenheit und dem klaren Plan des neuen Trainerduos ist der SV Fellbach auf einem vielversprechenden Weg.