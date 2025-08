„Wir kennen und schätzen uns“: Penzberg trifft im Toto-Pokal auf Münsing

Fußball Saison 2025/26 Totopokal Kreis Zugspitze Halbfinale SV Eurasburg-Beuerberg vs FC Penzberg (in Weiß, hier Samir Neziri) am 30. Juli 2025 – Foto: Oliver Rabuser

Der 1. FC Penzberg macht gern im Toto-Pokal mit. Im Gruppenfinale trifft der Bezirksligist auf den Kreisligisten Münsing.

Im Totopokal ist der 1. FC Penzberg seit Jahren eine feste Größe. Während zahlreiche andere Klubs jenseits des Fußballs auf Kreisebene ungern oder gar nicht für diesen Wettbewerb melden, ist er für den Bezirksligisten vom Nonnenwald durchaus reizvoll. Der Totopokal bietet in der Vorbereitung die Chance für Spiele auf Wettkampfebene in den ersten Wochen. Geht es dann auf das Gruppenfinale zu, kann sich der FC mit anderen Granden im Kreis Zugspitze messen. Als Belohnung für den Kreispokalsieger gibt es die Teilnahme am BFV-Pokal, in dem namhafte Gegner aus den höheren bayerischen Spielklassen oder gar aus der 3. Liga warten. „Vielleicht bekommst du ja mal 1860 oder einen anderen Top-Gegner“, so Penzbergs Trainer Maximilian Bauer. Verein und Mannschaft haben Lust darauf. Gemeinsame Vergangenheit

Noch aber ist es nicht so weit. Im Endspiel der Gruppe Mitte im Zugspitzkreis kommt es am heutigen Dienstag zum Kräftemessen mit dem ambitionierten Kreisligisten SV Münsing (19 Uhr), aber zu auch einem Wiedersehen zweier Trainer mit gemeinsamer Vergangenheit. Bauer spielte im Unterhachinger Nachwuchs, als Martin Grelics dort U16-Trainer war. „Wir kennen und schätzen uns“, bekennt Grelics, der in Münsing die Nachfolge von Ralf Zahn übernommen hat. Er wünsche Bauer und dem FC „alles Gute für die Saison“, nimmt den direkten Vergleich heute Abend aber geflissentlich aus. „Natürlich wollen wir Penzberg ärgern“, sagt Grelics, der als Generalprobe für den Punktspielstart in Peißenberg am kommenden Samstag seine bestmögliche Elf aufbieten möchte. Das wird beim FC aller Voraussicht nicht der Fall sein. Generell aber sieht Bauer in der Teilnahme am Pokal einen Mehrwert für sein Team – allein schon des großen Kaders wegen. „Da bekommen diejenigen, die am Wochenende davor vielleicht mal etwas weniger gespielt haben, die Chance, dranzubleiben und weiterzukommen.“ Festlegen wollte sich Bauer im Vorfeld nicht auf einzelne Kandidaten. Doch sollten die Grgic-Brüder Sinan und Denis, Fatih Kocyigit oder der als Einwechselspieler immer wieder das Spiel belebende Andi Schneeweiß potenzielle Kandidaten für die Startelf sein. Gern erinnert sich der Coach an die zumeist erfolgreichen Pokalschlachten, gipfelnd im Gastspiel des FC Schweinfurt 05 – einer von Bauers Ex-Vereinen – vor zwei Jahren in Penzberg. Damals unterlag der Bezirksligist zwar 1:5, doch verkaufte er sich hervorragend gegen den damaligen Regionalligisten. „War cool, da haben wir uns super geschlagen“, erinnert sich Bauer.