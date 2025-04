„Wir kennen das Hinspielergebnis“ – Blau-Weiß erwartet heiße Revanche

Pulheim und Lindlar unter Zugzwang: "Stehen mit dem Rücken zur Wand"

Wenn der Pulheimer SC am Sonntag den TuS Lindlar empfängt, geht es für beide Mannschaften um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Pulheim steht mit 18 Punkten auf Rang 14, Lindlar ist mit neun Zählern Tabellenletzter. Das Hinspiel endete 1:1 – auch diesmal ist ein enges Spiel zu erwarten.

Pulheims Trainer Cüneyt Karaca betont die Wichtigkeit des Spiels: „Es gibt in dieser Liga keine leichten Spiele, es ist genau so ein schwieriges Spiel wie gegen den Tabellenersten oder -zweiten. Die Tabelle sagt nichts über eine Mannschaft aus. Wir sind in einer schwierigen Situation, aus der wir uns selbst wieder herauskämpfen müssen. In erster Linie liegt es in meiner Verantwortung, die Mannschaft gut vorzubereiten, um Punkte zu holen.“