„Wir kalkulieren, die Meisterschaft aus eigener Kraft zu schaffen“

Der Spitzenreiter der Kreisliga A, Staffel Ost, könnte am Wochenende bereits die Meisterschaft feiern – sollten die beiden Verfolger Bad Säckingen und Weilheim-Gurtweil patzen. Trainer Sylvio Kech will die Beute aber nicht verteilen, ehe der Bär erlegt ist, und möchte erst einmal das Heimspiel gegen den formstarken SV Unteralpfen seriös angehen. Darüber hinaus tippt er die Ergebnisse des 26. Spieltags.

Sylvio Kech: Ich habe zwar in der Rückrunde noch kein Spiel von ihnen sehen können, aber die Ergebnisse zeigen, dass Unteralpfen extrem gut drauf ist. Aber schon seit dem Aufstieg haben sie keine schlechten Leistungen gezeigt und sich damit im Mittelfeld etabliert. Daher ist es für mich keine Riesenüberraschung, dass Unteralpfen nun so eine starke Phase hat.

fupa: Herr Kech, am Sonntag erwartet Ihre Mannschaft den SV Unteralpfen, der seit der Winterpause nur ein Spiel verloren hat und als „Mannschaft der Stunde“ gilt. Wie nehmen Sie den Gegner wahr?

Kech: Im Hinspiel haben wir eine der besten Leistungen der Hinrunde, sogar der gesamten Saison gezeigt. Es war ein extrem starkes Spiel von uns, und so hatten wir keine großen Probleme. Aufgrund der guten Leistungen von Unteralpfen derzeit brauchen wir diesmal wieder einen entsprechend guten Auftritt.

fupa: Welche Taktik ist die erfolgversprechendste?

Kech: Es gibt eigentlich nichts, was wir speziell auf den Gegner abstimmen. Wir müssen einfach die eigenen Stärken auf den Platz bringen. Wir leben – mit wenigen Ausreißern – von unserer guten Defensivarbeit. Hinten eine kompakte Defensive stellen, vorne unsere offensive Qualität zur Geltung bringen, darauf wird es ankommen. Das einzig Spezifische betrifft Christian Schnurr, den Spielertrainer und Torjäger des SV Unteralpfen: Ein Ausnahmespieler mit einem richtig starken linken Fuß und brutal gutem Abschluss. Wir werden sicher das Augenmerk darauf legen, ihn nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

fupa: Steht der komplette Kader zur Verfügung?

Kech: Mittlerweile sind wir tatsächlich fast wieder komplett. Längerfristig fehlt uns, wie schon seit zwei Wochen, Lajos Armbruster. Er wird uns aus beruflichen Gründen noch zwei, drei Wochen fehlen. Aber das war schon länger klar, sodass wir es einplanen konnten.

fupa: Die SG könnte schon am Sonntag die Meisterschaft feiern, sofern die Konkurrenten Bad Säckingen und Weilheim-Gurtweil patzen. Wie toll wäre es, zuhause den entscheidenden Schritt zu vollziehen?

Kech: Das wäre schön, aber wir haben immer kalkuliert, dass wir es aus eigener Kraft schaffen wollen – das wäre in der Woche darauf der Fall. Schöner wäre es, wenn es zuhause passieren würde; aber Bad Säckingen und Weilheim spielen insgesamt eine starke und stabile Saison, da gehen wir nicht davon aus, dass beide patzen werden.

Sylvio Kechs Spieltag-Tipps:

SG Weilheim-Gurtweil – SV Eggingen

Freitag, 20 Uhr (Sportplatz Weilheim)

3:1 für Weilheim. Eggingen braucht sicher noch Punkte und hat mit dem 3:3 gegen Laufenburg ein gutes Ergebnis geholt, aber Weilheim ist zuhause zu stabil, um im Kampf um Platz zwei etwas liegenzulassen.

SV Albbruck – FC Erzingen

Samstag, 16 Uhr

0:2. Ich wünsche es Erzingen ehrlich gesagt sogar, dass sie den zweiten Platz noch holen und die Aufstiegsrelegation spielen. Ich war ja selbst drei Jahre in Eggingen, habe viele Bekannte dort und würde es dem Verein gönnen. Und ich traue es ihnen mit ihrem Restprogramm auch zu.

SpVgg. Andelsbach – VfR Horheim-Schwerzen

Samstag, 17 Uhr (Sportplatz Rotzel)

3:0. Andelsbach hat sich – ähnlich wie Unteralpfen, aber zu einem anderen Zeitpunkt – sehr gut in der Kreisliga A etabliert. Sie hinterlassen einen stabilen Eindruck und sind zuhause schwierig zu bespielen. Sie werden mit Horheim keine Probleme bekommen.

FC Tiengen II – FC 08 Bad Säckingen

Samstag, 18 Uhr

Ich tippe auf einen knappen Erfolg für Bad Säckingen: 1:2. Die Stärke von Bad Säckingen haben wir vor Kurzem selbst zu spüren bekommen (0:3). Sie spielen eine überragende Rückrunde, stellen eine geschlossene Mannschaft, haben aber auch viele gute, erfahrene Einzelspieler und schnelle Stürmer. Wobei es auswärts gegen Tiengen immer unangenehm ist: Wir hatten dort lange unsere Probleme.

FC Geißlingen – SV Rheintal

Sonntag, 15 Uhr

1:2. Geißlingen ist in der Rückrundentabelle gut dabei und ist – realistisch gesehen – auch schon durch. Aber ich denke, Rheintal setzt sich durch, schließlich können sie theoretisch noch Platz zwei erreichen. Den Ausschlag wird geben, dass es für Rheintal noch um etwas geht.

SV 08 Laufenburg II – SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien

Sonntag, 15 Uhr (Waldstadion Laufenburg)

3:2. Laufenburg ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit technisch guten Spielern. Höchenschwand hat schon die gesamte Saison mit Verletzten im vorderen, offensiven Bereich zu kämpfen – daher fehlt ihnen einfach derzeit die Durchschlagskraft. Laufenburg wird sich dank seiner Spielstärke durchsetzen.

FC Bergalingen – Spvgg. Wutöschingen

Sonntag, 15 Uhr

2:1. Bergalingen hatte in dieser Saison eine sehr gute Phase, dann aber auch eine Phase mit komischen Ergebnissen – da fehlt etwas die Konstanz. Nach der Vorrunde waren sie vorne mit dabei. Eine spielstarke Mannschaft, die mit David Rizani und Marvin Sandmann zwei Ausnahmestürmer der Liga in ihren Reihen hat! Wutöschingen ist unter den Erwartungen unterwegs, vor der Saison hatten sie viele – auch ich selbst – eher vorne gesehen.

SG Stühlingen/Weizen – SV Unteralpfen

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Stühlingen)

Ich hoffe auf einen Heimsieg. Wenn wir da weitermachen, wo wir in den letzten Wochen aufgehört haben – mit den guten Leistungen und Ergebnissen nach der Niederlage gegen Bad Säckingen –, bin ich zuversichtlich. Dann kommen wir in den Bereich, damit wir in der nächsten Woche den Aufstieg aus eigener Kraft fixmachen können.