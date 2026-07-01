🔴⚪ WIR HOLEN UNSEREN FAMILIENTAG NACH! 🔴⚪

Die Vorfreude ist zurück! Nachdem wir unseren Familientag aufgrund der extremen Hitze leider absagen mussten, können wir nun verkünden:
Am Samstag, den 04.07.2026, holen wir einen Großteil unseres Jubiläumsprogramms nach! 🥳☀️
🎈 Den ganzen Tag ist für Groß und Klein einiges geboten:
⚽ Fußballdart
💥 Speedschuss
🥅 Torwand mit tollen Gewinnen
🎁 Große Jubiläumstombola mit attraktiven Preisen, unter anderem:
⭐ VIP-Tickets für den VfB Stuttgart
⭐ Original signierte Europa-League-Bälle
⭐ Unterschriebene VfB-Trikots
⭐ Fahrschulgutscheine der Fahrschule Kübel
⭐ Einkaufsgutscheine von EDEKA Unverricht und REWE Seper
🌭 Für Essen und Getränke ist den ganzen Tag bestens gesorgt.
🍹 Ab 18:00 Uhr feiern wir gemeinsam weiter bei unserem Libero Garden unter den Kastanienbäumen mit elektronischer Musik von Gabriel Creole, Oskkar und Marchii.
🇩🇪 Und sollte sich Deutschland morgen für das WM-Achtelfinale qualifizieren, werden wir das Spiel am Abend selbstverständlich ebenfalls übertragen.
☀️ Die Wetterprognose verspricht aktuell beste Bedingungen – wir freuen uns auf einen unvergesslichen Jubiläumstag mit euch!
❤️ Kommt vorbei, unterstützt unsere Mannschaften und feiert mit uns 100 Jahre TSV Weilheim Fußball!Hashtag#tsvweilheim Hashtag#junggemeinsamjetzt Hashtag#dnaweilheim Hashtag#100jahre Hashtag#familientag Hashtag#liberogarden Hashtag#göppingersv Hashtag#heidenheim Hashtag#fußball Hashtag#weilheimanderteck Hashtag#letsgo
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