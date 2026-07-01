 2026-07-01T07:36:38.002Z

Vereinsnachrichten

🔴⚪ WIR HOLEN UNSEREN FAMILIENTAG NACH! 🔴⚪

von Gianni Mantineo · Heute, 15:01 Uhr · 0 Leser

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Die Vorfreude ist zurück! Nachdem wir unseren Familientag aufgrund der extremen Hitze leider absagen mussten, können wir nun verkünden:

Am Samstag, den 04.07.2026, holen wir einen Großteil unseres Jubiläumsprogramms nach! 🥳☀️

📍 Lindachstadion Weilheim

⚽ Unser Fußballprogramm:
🕚 11:00 Uhr – TSV Weilheim E1 🆚 1. FC Heidenheim E1
🕐 13:00 Uhr – TSV Weilheim Frauen 🆚 Spvgg Kleinaspach-Allmersbach
🕓 16:00 Uhr – TSV Weilheim 1. Mannschaft 🆚 1. Göppinger SV (Verbandsliga)

🎈 Den ganzen Tag ist für Groß und Klein einiges geboten:
⚽ Fußballdart
💥 Speedschuss
🥅 Torwand mit tollen Gewinnen
🎁 Große Jubiläumstombola mit attraktiven Preisen, unter anderem:
⭐ VIP-Tickets für den VfB Stuttgart
⭐ Original signierte Europa-League-Bälle
⭐ Unterschriebene VfB-Trikots
⭐ Fahrschulgutscheine der Fahrschule Kübel
⭐ Einkaufsgutscheine von EDEKA Unverricht und REWE Seper

🌭 Für Essen und Getränke ist den ganzen Tag bestens gesorgt.

🍹 Ab 18:00 Uhr feiern wir gemeinsam weiter bei unserem Libero Garden unter den Kastanienbäumen mit elektronischer Musik von Gabriel Creole, Oskkar und Marchii.

🇩🇪 Und sollte sich Deutschland morgen für das WM-Achtelfinale qualifizieren, werden wir das Spiel am Abend selbstverständlich ebenfalls übertragen.

☀️ Die Wetterprognose verspricht aktuell beste Bedingungen – wir freuen uns auf einen unvergesslichen Jubiläumstag mit euch!

❤️ Kommt vorbei, unterstützt unsere Mannschaften und feiert mit uns 100 Jahre TSV Weilheim Fußball!

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