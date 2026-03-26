„Wir hoffen wieder in die Spur zu kommen“ – Vehrings Ziel ist klar

„Langen ist natürlich eine sehr erfahrene Bezirksliga-Mannschaft – zu einem Zeitpunkt, wo es für beide Mannschaften nicht um so viel geht“, ordnet Schwefingens Trainer Daniel Vehring die Situation ein. Dennoch formuliert er klare Ziele: „Wir hoffen natürlich wieder in die Spur zu kommen und wollen die drei Punkte zu Hause behalten.“

Mit Blick auf die personelle Lage bleibt eine gewisse Ungewissheit. „Man muss natürlich abwarten, Osterferien, einige im Urlaub, wie es nachher personell aussieht. Wahrscheinlich wird es bei Langen ähnlich sein“, erklärt Vehring. Unabhängig davon steht die Zielsetzung fest: „Unser Ziel ist es dann idealerweise, das Heimspiel zu gewinnen, um nicht die Saison zu früh ausklingen zu lassen, sondern schon das ein bisschen hoch zu halten.“

Ein Selbstläufer wird die Partie nicht. „Wir wissen aber um die Schwere der Aufgabe, weil wir mit Langen immer sehr intensive Spiele hatten und sie sehr, sehr viele gute Spieler in den Reihen haben“, betont der Coach. Zudem verweist er auf die Stabilität des Gegners: „Sie sind ein gut geführter Verein, wo sehr viel Power drin ist.“