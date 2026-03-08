"Wir hoffen jetzt einfach, dass er schnell wieder fit wird"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Fußball-Landesliga ist der TSGV Waldstetten mit den größten Personalsorgen zum TSV Bad Boll gereist und hat sich fast schon wider Erwarten sehr gut verkauft. Letztlich musste man sich sogar ärgern, dass man nicht drei Punkte entführen konnte, sondern sich mit einem 2:2 (1:2) begnügen musste. Doch es geschah etwas viel Schlimmeres in dieser Partie.

Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer musste sich aus der Not heraus etwas überlegen – und dies schien gut zu funktionieren, wenngleich der erste Treffer aus einem Eckball resultierte. Verteidiger Marc Heinzmann war zur Stelle und traf aus dem Gewühl heraus (15). Waldstetten spielte weiter mutig nach vorne und wurde kurz darauf erneut belohnt. David Vasic dribbelte sich stark durch die Boller Reihen, ließ zwei Gegenspieler stehen und zirkelte den Ball in die lange Ecke (27.). Bis zur Halbzeit hielt diese Zwei-Tore-Führung jedoch nicht. Nach einer Balleroberung spielten die Gastgeber schnell nach vorne und erzielten den 1:2-Anschlusstreffer (42).

Die Personalsorgen wurden noch schlimmer beim TSGV, und das auch noch bei einem Spieler, der seine Kariere eigentlich längst an den Nagel gehängt hatte: Simon Fröhlich ist für den verletzten Marc Heinzmann eingewechselt worden und hat sich ohne gegnerische Einwirkung schwerer an der Achillessehne verletzt. „Das wiegt viel schwerer als alles andere“, sagte Lukas Hartmann nach der Partie, sichtlich niedergeschlagen.

Mit diesem Zwischenstand ging es dann in die zweite Halbzeit, in die der TSV mit reichlich Schwung startete. Die Waldstetter wurden tief in die eigene Hälfte gedrückt, wehrten sich aber tapfer. Als dann der Bad Boller Caliskan Gelb-Rot gezeigt bekam (60.), schien alles in Richtung der Gäste zu laufen. Konter um Konter lief in Richtung der Gastgeber. Allein Waldstettens Stürmer Melih Furkan Zenen hatte drei bis vier Hochkaräter auf dem Fuß, scheiterte aber jeweils.

Einmal stand auch der Pfosten im Weg. Vasic hätte ebenfalls einen weiteren Treffer erzielen müssen, doch es war wie verhext für die Gäste. So kam es, wie es kommen musste: Nach einem Fehlpass von Kapitän Tim Schraml erzielten die Gastgeber doch noch das 2:2 (89.). Hartmann nahm seinen Kapitän in Schutz: „Das ist richtig bitter, dass es ausgerechnet ihn trifft. Er hat den Laden bis dahin wunderbar zusammengehalten, ein super Spiel gemacht.“ Zu diesem Nackenschlag gesellte sich dann auch noch die Verletzung von Simon Fröhlich.

Selbst in der Nachspielzeit hätte Waldstetten noch einmal treffen können, doch der Ball wollte einfach kein drittes Mal in die Bad Boller Maschen fliegen, sodass sich der TSGV mit diesem Punkt zufriedengeben musste. Ohnehin wurde dieses Spiel von der vermutlich schwereren Verletzung von Simon Fröhlich überschattet. „So eine Verletzung, ausgerechnet bei Simon, der uns nur ausgeholfen hat. Wir hoffen jetzt einfach, dass er schnell wieder fit wird“, so Hartmann im Nachgang. Daran schließt sich der gesamte TSGV an.