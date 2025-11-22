„Wir hoffen, dass wir eine vernünftige Truppe auf den Platz kriegen“

Die Personallage bei Teutonia bleibt dabei äußerst angespannt. Kapitän Tim Paul erklärt: „Vorausgesetzt, die Stadt sperrt nicht die Kunstrasenplätze wegen des Frostes, werden wir gegen eine sehr eingespielte, solide Truppe von Acosta antreten. Wir spielen mit einem sehr dünnen Kader – wir haben aktuell Verletzungsprobleme ohne Ende.“ Man hoffe, trotzdem eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz zu bringen und an die positiven Ansätze der vergangenen Partien anzuknüpfen.

Nach dem 4:3-Sieg in Rautheim und dem 2:2 im Derby gegen Vechelde ist Teutonia seit zwei Spielen ungeschlagen – ein kleiner Hoffnungsschimmer in einer bislang schwierigen Saison. „Wir wollen natürlich an die beiden letzten Spiele anschließen, in denen wir jeweils nicht verloren und einige gute Phasen gehabt haben. Das wollen wir bestätigen, um positiv in das vermeintlich letzte Spiel zu gehen“, so Paul.

Die Aufgabe in Braunschweig wird jedoch alles andere als leicht. Acosta II ist als Aufsteiger eine der Überraschungsmannschaften der Liga und rangiert mit 26 Punkten auf Platz drei. Paul weiß um die Stärke des Gegners: „Wir wissen natürlich um deren Heimvorteil auf dem Kunstrasen. Aber das hat ja gegen Rautheim zumindest auch gut geklappt, dass wir da mal gewonnen haben. Dementsprechend gucken wir mal, was wird.“

BSC-Trainer Uwe Stucki blickt ebenfalls optimistisch auf das letzte Heimspiel des Jahres. „Wir beginnen die Rückserie mit dem letzten Heimspiel des Jahres gegen Groß Lafferde – mit dem Ziel, Platz drei zu verteidigen“, sagte Stucki. Personell muss Acosta jedoch auf Torjäger Kai Pingel verzichten, der sich in den Kurzurlaub verabschiedet hat. „Nach 45 Minuten und einem Tor im letzten Spiel hat er sich diese Auszeit mehr als verdient, zumal er auch noch am Dienstag voll trainiert hat“, so Stucki augenzwinkernd. Schwerer wiegt der Ausfall von Mathis Mommertz, der bei einem Fahrradunfall verletzt wurde. „Nach ersten Untersuchungen soll aber zum Glück nichts gebrochen sein, aber er fällt erst einmal aus.“

Für Lafferde ist die Partie ein weiterer Charaktertest. Mit nur fünf Punkten aus 14 Spielen steht das Team weiterhin auf Platz 15, will aber vor der Winterpause noch einmal ein Zeichen setzen.