Klarer Auftrag für das zweite Spiel

Der Auftakt in die NOFV-Oberliga Nord verlief für die SG Union Klosterfelde etwas ernüchternd. Vor heimischem Publikum musste sich der Aufsteiger am 1. Spieltag mit 1:3 Tennis Borussia Berlin geschlagen geben. „Nach der bitteren 1:3-Niederlage zum Auftakt gegen Tennis Borussia wollen wir am Sonntag gegen TuS Makkabi die ersten Punkte in der Oberliga einfahren“, gibt Trainer Kevin Hetzel die Marschroute vor.

Starker Gegner wartet in Berlin

Hetzel ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst. Makkabi startete zwar mit einer 1:2-Niederlage in die Saison, hat aber viel Oberliga-Erfahrung. „Uns ist bewusst, dass mit Makkabi ein eingespielter und sehr starker Gegner auf uns wartet, der in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Top-Teams der Liga zählte“, so der Coach.

Mit Herz und Leidenschaft zum Erfolg

Der Plan für Sonntag ist klar: Die SG Union will mutig auftreten, kämpferisch dagegenhalten und die eigenen Chancen nutzen. „Trotzdem fahren wir mit dem klaren Ziel nach Berlin, etwas Zählbares mitzunehmen. Wenn wir mit Herz, Leidenschaft und maximalem Einsatz auftreten, bin ich überzeugt, dass wir uns für den Aufwand auch belohnen können. Wir hoffen, dass das Spielglück diesmal auf unserer Seite ist und wir mit einem positiven Ergebnis zurückkehren“, betont Hetzel.

Rückblick auf den Saisonauftakt

Zum Start in die neue Saison hatte Union Klosterfelde vor 495 Zuschauern einen starken Beginn gezeigt und sich defensiv zunächst gut organisiert. Doch im zweiten Durchgang schlugen die Gäste aus Berlin eiskalt zu: Malik Ceesay brachte TeBe in der 58. Minute in Führung, nur eine Minute später erhöhte John Dethlefs auf 0:2. Acht Minuten vor dem Ende sorgte Ebrima Jobe mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Der späte Treffer von Michel Sobek in der 90. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

Motivation auswärts zu punkten

Die Zielsetzung für das Gastspiel in Berlin ist klar: Die ersten Punkte müssen her, um früh den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu halten. Gerade gegen einen Gegner wie Makkabi, der seine Heimstärke immer wieder unter Beweis gestellt hat, wäre ein Erfolg ein starkes Ausrufezeichen für den Aufsteiger.

Anstoß in der Hauptstadt

Die Partie wird am Sonntag, 10. August, um 14 Uhr in Berlin angepfiffen. Für die SG Union Klosterfelde ist es die erste Auswärtsfahrt der neuen Saison – und die Chance, sich nach dem Fehlstart mit einer kämpferischen Leistung zurückzumelden.