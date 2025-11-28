"Wir hoffen auf einen sehr guten Tag" - Spitzenspiel in Melle

„Ich hoffe, dass wir nach den beiden ausgefallenen Spielen jetzt keinen Spielrhythmus verloren haben. Das war natürlich in beiden Fällen sehr ärgerlich. Wir hätten super gerne gespielt,“ erklärt Trainer Andreas Hinrichs. Um nicht vollständig aus dem Tritt zu kommen, setzte das Team auf zusätzliche Partien: „Wir haben dann ja ersatzweise Testspiele gehabt, um einfach ein bisschen im Flow zu bleiben. Ich hoffe, dass sich das auch positiv auswirken wird.“ So testete der Tabellenzweite gegen die beiden Oberligisten Rehden und Wetschen und beendete diese Testspielwoche mit einem klaren Sieg und einer deutlichen Niederlage. Melles letztes Spiel fand am 16.11 statt. Dies gewann der Tabellensechste mit 1:0.

Das Hinspiel endete 1:1 – und auch diesmal erwartet Mühlen eine enge Begegnung. „Uns erwartet am Sonntag in Melle doch ein extrem schweres Spiel. Auch das Hinspiel war ja schon sehr ausgeglichen,“ erinnert Hinrichs. Besonders im heimischen Umfeld sieht er den Gegner stark: „Ich glaube aber, dass Melle gerade zu Hause ein Stück weit stärker ist als auswärts. Auf Kunstrasen haben diese Mannschaften oft eine spezielle Heimstärke – das trifft auch auf Melle zu.“ Auf heimischen Platz holte Melle in sieben Partien starke 15 Punkte.

Mühlen reist mit großem Respekt, aber auch mit Selbstvertrauen an. „Sie haben eine technisch extrem starke Mannschaft. Sie haben ein gutes Positionsspiel, sind taktisch immer gut eingestellt und haben natürlich gerade auch auf dem Kunstrasenplatz sehr gute Laufwege,“ sagt Hinrichs. Daher ist das Ziel klar formuliert: „Wir hoffen einfach, dass wir da einen sehr guten Tag haben und da was mitnehmen können. Das wäre natürlich schon ein Erfolg.“

Auch die tabellarische Ausgangslage sorgt für zusätzliche Spannung: „Melle muss ja auch punkten, wenn sie den Anschluss nach oben so weit halten wollen. Für uns ist das auch ganz, ganz wichtig. Wir wollen natürlich oben dranbleiben und mit gutem Gefühl in die Winterpause gehen.“Zuletzt holte Melle drei Siege in Serie und hat durch Nachholspiele noch die Chance, mit ins Titelrennen einzugreifen. Mühlen hat zwei Punkte Rückstand auf Ligaprimus Papenburg und will dort oben bleiben.

Entsprechend groß ist der Fokus: „Von daher gilt es am Sonntag nochmal alle Kräfte zu mobilisieren und dann hoffentlich etwas aus Melle mitnehmen zu können. Am besten natürlich drei Punkte.“

Anpfiff ist dann um 15.00 Uhr