Die Ausgangslage ist klar umrissen: Pewsum steht nach 22 Spielen mit einer beeindruckenden Bilanz von 20 Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage an der Spitze. 80:10 Tore unterstreichen die Dominanz des Ligaprimus. Großefehn folgt mit 17 Siegen und drei Remis aus 20 Partien bei 72:16 Treffern – ebenfalls ungeschlagen, allerdings mit zwei Spielen weniger absolviert. Acht Punkte trennen beide Mannschaften, doch ein Erfolg der Gäste würde das Rennen an der Spitze weiter zuspitzen.

Beim Tabellenführer ist die Vorfreude deutlich spürbar. Pewsum-Coach Jonas Petersen ordnet die Partie mit klaren Worten ein: „Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel. Das gesamte Team und der Verein hat sich dieses Spiel erarbeitet, sodass wir hochmotiviert sind unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen.“

Bereits das Hinspiel zeigte, wie eng dieses Duell geführt wird. In Großefehn trennten sich beide Teams torlos 0:0 – ein Resultat, das die Qualität und defensive Stabilität beider Mannschaften widerspiegelte.

Es ist die logische Zuspitzung einer bislang makellosen Saison des TuS. 80 erzielte Tore bei lediglich zehn Gegentreffern sprechen eine eindeutige Sprache. Gleichzeitig weiß man um die Qualität des Gegners, der ebenfalls noch ohne Niederlage dasteht und mit nur 16 Gegentoren defensiv kaum weniger stabil agiert.

Optimale Voraussetzungen in Pewsum

Die Rahmenbedingungen versprechen ein echtes Highlight. Petersen betont:

„Uns steht der gesamte Kader zur Verfügung und die Rahmenbedingungen könnten nicht besser sein. Wir hoffen auf eine Kulisse mit 1.000 Zuschauern, sodass es ein echtes Highlight wird.“

Personell also keine Einschränkungen beim Spitzenreiter – ein zusätzlicher Faktor in einer Partie, in der Nuancen den Ausschlag geben dürften. Die Aussicht auf eine vierstellige Zuschauerzahl unterstreicht die Bedeutung dieses Spiels weit über die Tabelle hinaus.

Mehr als nur drei Punkte

Mit Blick auf die Tabelle ist die Brisanz offensichtlich: Pewsum kann mit einem Heimsieg den Vorsprung weiter ausbauen und einen großen Schritt in Richtung Saisonkrönung machen. Großefehn hingegen hat die Chance, den Abstand deutlich zu verkürzen und das Titelrennen neu zu entfachen.

Nach dem torlosen Hinspiel dürfte auch diesmal Geduld gefragt sein. Zwei Offensivreihen mit zusammen 152 Saisontoren treffen auf die beiden stabilsten Defensiven der Liga. Es ist das Duell der besten Zahlen – und der größten Ambitionen.

Samstag, 16 Uhr, Pewsum. Spitzenreiter gegen Verfolger. Alles ist angerichtet für ein Spiel, das den Titelkampf entscheidend prägen könnte.