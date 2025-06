„Wir hören nicht auf zu hoffen“ – Haunshofen bleibt trotz Hinspiel-Klatsche optimistisch

Benedikt Nitsch (r.) gegen David Hälterlein - Fußball - Saison 2024/25 - Relegation zur Kreisklasse - Hinspiel - SV Haunshofen - Söcking/Starnberg - 5. Juni 2025. – Foto: Andreas Mayr

Der SV Haunshofen verliert das Hinspiel gegen die SG Söcking mit 0:4. Die Hoffnung bei der mannschaft von Trainer Fendt lebt aber trotzdem.

Gleich nach Abpfiff ging Korbinian Steigenberger in die Knie. Der Mann, der so viele Relegationsschlachten geschlagen hatte, drückte aus, wie es dem SV Haunshofen ergangen war. „Grauenhaft“ nannte sein Trainer Martin Fendt das Hinspiel gegen die SG Söcking/Starnberg. 0:4 verloren die Haunshofener. Auch noch daheim, auf dem geliebten Platz, vor dem selbst der Gegner so viel Respekt hatte. „Beim letzten Mal haben wir uns anstecken lassen“, erinnerte Sascha Grießhammer, der Co-Coach und Sprecher der Gäste, an das Spiel der Vorsaison. Diesmal? „War es harmlos“, sagte er, auch weil die SG allerhand Unterstützer mitgebracht hatten. Einige standen mir ihrer Trommel direkt neben der Bank und schmetterten Fangesänge der ehemals großen, alten FT Starnberg, die vor neun Jahren mit Söcking fusioniert hatte. „Wir haben einiges vermissen lassen“

Martin Fendt, Trainer von Haunshofen Sie sind gerade dabei, den Traditionsklub wieder zum Glänzen zu bringen. Manche Spieler haben Grießhammer und Chefcoach Gerald Lang bereits in der F-Jugend betreut. An der „Starnberger Schule“, wie sie’s nennen, hat sich zu früher nichts geändert. Technisch sauberen Fußball wollen sie spielen. Das Hinspiel war somit auch ein Clash der Philosophien. „Haunshofen zeigt viel Kampf und Körper“, sagte Grießhammer. Voriges Jahr, als sie hier 1:5 verloren, ließen sie sich abkochen. „Wir haben unsere Lehren gezogen“, so Grießhammer. Die SG-Mannschaft ist verändert: Nur noch vier von damals standen in der Startelf. Sie hatten das Glück, dass fast alle Studenten diesmal dabei waren. Der Torhüter reiste gar aus Amsterdam an. Es war auffällig, wie sehr sich die SG bemühte, das Körperspiel der Gastgeber zu kontern. Und die Haunshofener? „Wir haben einiges vermissen lassen“, hielt Trainer Martin Fendt fest.