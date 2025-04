»Wir hatten zweifelsohne schon schönere Wochenenden«

Der erste Eindruck beim 33-Jährigen ließ nichts Gutes erahnen. Dass der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber auf dem Fußballplatz abgesetzt wurde, verstärkte nur noch mehr die schlimmen Befürchtungen. Kilger wurde letztlich mit dem Krankenwagen ins Klinikum Deggendorf gebracht. Drei Tage später kann Alois Wittenzellner leichte Entwarnung geben: "Bastian hatte wohl Glück im Unglück. Es sah dramatischer aus, als es war. Es ist nichts gebrochen. Wie schwer die Verletzung bei ihm ist, soll eine MRT-Untersuchung am Donnerstagmorgen klären."





Bastian Kilger musste wegen einer Sprunggelenksverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. – Foto: Bernhard Enzesberger

Zu den personellen Sorgen gesellen sich auch sportliche dazu: 0:3 in Künzing, 0:1 zuhause gegen Hutthurm - so hatten sich die Lerchenfeldkicker den Start unter Neu-Coach Jochen Freidhofer freilich nicht vorgestellt. "In Künzing waren wir einfach schlecht. Da haben wir vieles vermissen lassen. Gegen Hutthurm war zwar die zweite Hälfte in Ordnung, aber so ehrlich müssen wir auch sein: Das reicht so einfach nicht, das ist zu wenig", fällt Wittenzellners Kurz-Resümee alles andere als erbaulich aus. Der erfahrene Funktionär richtet einen unmissverständlichen Appell an die Mannschaft: "Wir müssen jetzt ein paar Prozentpunkte draufpacken und das Heimspiel am Samstag gegen Garham einfach gewinnen. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus."



Trotz des Fehlstarts, und nur vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationsplätze, will Wittenzellner keineswegs den Rechenschieber rausholen: "Da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Wir haben einfach zu viel Qualität in der Mannschaft. Zudem haben wir in den vergangenen Wochen sehr gut gearbeitet, sodass ich sicher bin, dass wir uns in Kürze dafür auch belohnen können."