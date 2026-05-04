„Wir hatten Wut im Bauch und wollten unbedingt“

Die Anfangsphase gehörte den Gästen. VfL Wahrenholz kam gut in das Auswärtsspiel beim Tabellenfünften. „Wir sind gut ins Spiel gestartet, hatten gute Chancen auf das 1:0, die wir leider vergeben. Einmal durch Marten Richter, einmal durch Patrick Schön, einmal durch Norman Balke“, sagte Marcel Neumann. Die fehlende Effizienz rächte sich in der 38. Minute: Ein abgefälschter Freistoß führte zum 1:0 für den MTV Isenbüttel, als Jannik Vespermann den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte. „Der wäre wahrscheinlich fünf Meter daneben gegangen. Aber er wird so unglücklich abgefälscht, dass er hinten ins Tor reinfällt“, ordnete Marcel Neumann die Szene ein.

Bis zur Pause blieb Wahrenholz bemüht, musste jedoch auch personell reagieren. Ein früher verletzungsbedingter Wechsel in der zwöften Minute brachte zusätzliche Unruhe ins Spiel, Leon Lenglei kam für Jan Reitmeir. „Ich musste einen 18-Jährigen bringen, der seit fünf Wochen verletzt war und bisher nur zweimal trainiert hat, weil ich keinen anderen mehr hatte“, erklärte Marcel Neumann. In dieser Phase fehlte die Ordnung, Isenbüttel kam zu Chancen. „Da war man nicht geordnet und hatte keinen Zugriff, was auch ein Stück weit normal ist.“

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wahrenholz den Druck. Ein Treffer zum Ausgleich wurde zunächst aberkannt. „Wir machen dann auch verdient den Ausgleich, welcher zurückgenommen wird, in meinen Augen nicht berechtigt, durch Abseits. Für mich war es kein Abseits“, sagte Marcel Neumann. Die Reaktion folgte unmittelbar. „Wir hatten Wut im Bauch, wollten unbedingt den Ausgleich.“ In der 63. Minute traf Merlin Hanse zum 1:1, 15 Minuten später legte er nach und erzielte das 2:1 (78.).

Die Partie blieb turbulent. Weitere personelle Rückschläge zwangen Wahrenholz erneut zu Umstellungen. „Norman Balke, mein zweiter Sechser, verletzt, hat ein Riesenei auf dem Fuß. Da musste ich einen Innenverteidiger auf die Sechs stellen, der vorher schon über 100 Minuten zweite Herren gespielt hat“, so Marcel Neumann. Kurz darauf sah ein Spieler die Gelb-Rote Karte. „Zumindest das zweite Foul war auf jeden Fall gelbwürdig.“

Trotz Unterzahl fiel die Vorentscheidung. Nach einem schnellen Konter traf Noel Lass in der 85. Minute zum 3:1. „Mein rechter Verteidiger mit einem 70-Meter-Sprint über die rechte Seite, überläuft alles und legt dann butterweich rein, wo Noel nur noch den Fuß hinhalten muss“, beschrieb Neumann die Szene stolz. Für Noel Lass war es das Debüttor.

In der Schlussphase brachte Isenbüttel frische Kräfte mit viel Erfahrung, erhöhte den Druck und kam tief in der Nachspielzeit noch einmal heran. Petrus Amin traf mit seinem 21. Saisontreffer in der 90.+6 Minute zum 2:3. „Dann war Petrus einmal durch und schiebt zum 3:2 ein. Daraufhin war aber auch gleich Schluss“, sagte Marcel Neumann. Zuvor hatte der Torhüter der Gäste noch eine Großchance entschärft.

Die Bewertung des Spiels fiel klar aus. „Wenn man die Chancen betrachtet, war es für uns ein Stück weit mehr verdient“, erklärte Marcel Neumann. Entsprechend groß war die Zufriedenheit: „Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich.“

Mit dem Sieg verkürzt der VfL Wahrenholz den Abstand auf den MTV Isenbüttel auf zwei Punkte und hat zudem ein Spiel weniger absolviert. Die Perspektive ist klar formuliert: „Wir können mit dem Nachholspiel vorbeiziehen und wären dann auf dem fünften Platz. Das ist unser Ziel am Ende der Saison“, sagte Marcel Neumann.

Die kommenden Aufgaben bleiben anspruchsvoll. Wahrenholz empfängt den Tabellenführer TSV Hillerse, anschließend warten weitere schwere Gegner. „Es wird nicht einfacher. Wir müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen, egal wie viele Wehwehchen wir haben. Es sind noch fünf Spiele, da müssen wir durch“, so Marcel Neumann. Der MTV Isenbüttel trifft am kommenden Spieltag auf den TSV Hehlingen.

Die Wahrenholzer Tore sind auf Instagram zu beachten: https://www.instagram.com/p/DX5zH-rIL94/