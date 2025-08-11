"Wir hatten sogar nach dem Ausgleich die Chancen zum Doppelschlag"

Premiere im Pichterichstadion: Türkspor Neckarsulm empfing zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte einen Gegner in der Oberliga. Mit dem SSV Reutlingen gastierte ein Traditionsverein mit großen Ambitionen. Am Ende gab es ein 1:1.

Die Gäste starteten druckvoll und hatten bereits in der 6. Minute die erste Großchance: Nach einem Steilpass tauchte ein Reutlinger frei vor Kevin Rombach auf, doch unser Keeper parierte im 1-gegen-1 aus halblinker Position überragend. In der 26. Minute fiel dennoch das 0:1 per Kopf nach einer Flanke. Türkspor hielt defensiv dagegen, tat sich aber im Spiel nach vorne noch schwer.

Nach der Pause präsentierten sich die Hausherren mutiger. In der 63. Minute verwandelte Giles Sanchez einen Strafstoß sicher zum 1:1. Danach drängte Türkspor auf die Führung und hatte gleich drei Riesenchancen: Erst steckte Giles perfekt auf Gianluca durch, doch der SSV-Keeper verkürzte stark den Winkel und wehrte den Abschluss aus einem Meter mit der Brust ab. Kurz darauf stand Giles selbst frei vor dem Tor, scheiterte jedoch mit einem Heber. Wenig später köpfte Philipp Seybold aus fünf Metern nach Flanke von Melvin Avdic über das Tor.

In der Schlussphase bot sich die 100%-Chance für Di Biccari: In der Box legte er sich den Ball etwas zu weit vor, statt den möglichen Siegtreffer zu erzielen. Am Ende blieb es beim 1:1 – ein verdienter erster Oberliga-Punkt vor heimischer Kulisse.