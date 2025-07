»Wir hatten Probleme« - »So können wir in die Saison gehen«

Michael Heckner (Trainer, Ergolding): "Am Ende ein gerechtes Unentschieden. Zum Abschluss ein richtig geiles Spiel. Genauso, wie es sein soll! Es war ein hohes Tempo im Spiel, auch eine gewisse faire Härte. Vor dem Elfmeter, der berechtigt war, waren wir besser - danach der Gegner. So können wir in die Saison gehen!"

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter, Eggenfelden): "Generalprobe geglückt! Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, hatten aber einen Lattenschuss zum verzeichnen. Vor allem im Aufbauspiel mit vielen Unsauberkeiten und Fehlpässen und generell in der Abstimmung hatten wir Probleme. Dennoch sind wir in Führung gegangen. In der Pause haben wir da einige Dinge geändert - und dann waren wir überlegen. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können."

