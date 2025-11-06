„Wir hatten jetzt Zeit genug, um uns vorzubereiten“ - FC Aschheim empfängt torhungrigen SV Miesbach

Trainer Vincenzo Contento setzt auf die starke Defensive des FC Aschheim gegen den zweitbesten Angriff der Liga.

Die Winterpause steht vor der Tür – und die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim wollen in ihren letzten beiden Punktspielen in diesem Jahr möglichst sechs Punkte einfahren. „Wir hatten jetzt Zeit genug, um uns vorzubereiten“, sagt Aschheims Trainer Vincenzo Contento mit Blick auf den anstehenden Heimauftritt gegen den SV Miesbach (Freitag, 19.30 Uhr), eine Woche nach der Absage der Partie beim FC Töging. Dieses Spiel wird erst am 17. März 2026 nachgeholt.

Der Rangvierte aus Miesbach zeigte im bisherigen Saisonverlauf schwankende Leistungen: Gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel gab es Niederlagen (1:2 in Siegsdorf, 0:4 gegen Bruckmühl, 2:3 gegen Ebersberg), dann feierte die Mannschaft von Coach Hans-Werner Grünwald wieder deutliche Erfolge (8:0 in Rosenheim, 4:1 gegen Dorfen). Doch die Elf stellt mit 38 Treffern den zweitbesten Angriff der Liga.

Die zweitbeste Defensive der Liga aus Aschheim ist also gefordert, das weiß auch Vincenzo Contento: „Da erwartet uns ein offensivstarker Gegner um einen immer gefährlichen Josef Sontheim. Ihn darfst du nicht aus den Augen verlieren, er hat schon im Hinspiel einen Sonntagsschuss ausgepackt.“ Mit seinen bis dato 14 Treffern liegt der 32-Jährige auf Platz zwei der Torschützenliste. In Aschheim gab’s zwar einen 4:1-Sieg für den ersten Verfolger von Spitzenreiter Forstinning, doch danach kassierten die Miesbacher in der Fremde nur noch drei weitere Tore.

Neben dem noch für dieses Spiel Rot-gesperrten Blendart Bajraktari fehlen beim FCA weiter der am Knie verletzte Patrick Müller – der Kapitän steigt erst zur Rückrunde wieder ein –, Alessandro Luzzi und Domenico Contento. Dazu gesellen sich Patrick Pancic (Leistenbeschwerden) und Solomon Effiong (krank). Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des kränkelnden Torhüters Pascal Jakob. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Jakob (Schmauß) – Idrizovic, Schubert, Mustafov, Gschwend – D. Contento, Trabelsi, Khutsurov, Antonic – Saponaro, Nguelefack