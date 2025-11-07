„Wir hatten jetzt Zeit genug, um uns vorzubereiten“ - Aschheim empfängt torhungrigen SV Miesbach

Die Winterpause steht vor der Tür – und die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim wollen in ihren letzten beiden Punktspielen in diesem Jahr möglichst sechs Punkte einfahren. „Wir hatten jetzt Zeit genug, um uns vorzubereiten“, sagt Aschheims Trainer Vincenzo Contento mit Blick auf den anstehenden Heimauftritt gegen den SV Miesbach (Freitag, 19.30 Uhr), eine Woche nach der Absage der Partie beim FC Töging. Dieses Spiel wird erst am 17. März 2026 nachgeholt.

Der Rangvierte aus Miesbach zeigte im bisherigen Saisonverlauf schwankende Leistungen: Gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel gab es Niederlagen (1:2 in Siegsdorf, 0:4 gegen Bruckmühl, 2:3 gegen Ebersberg), dann feierte die Mannschaft von Coach Hans-Werner Grünwald wieder deutliche Erfolge (8:0 in Rosenheim, 4:1 gegen Dorfen). Doch die Elf stellt mit 38 Treffern den zweitbesten Angriff der Liga.