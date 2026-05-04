„Wir hatten Glück und einen überragenden Keeper“

Der Spielverlauf war klar zweigeteilt. In der ersten Halbzeit bestimmte Ehmen das Geschehen und ging folgerichtig in Führung. In der 26. Minute traf Nelson Jose Villadiego Perez zum 0:1. Hehlingen fand offensiv kaum statt und hatte mehrfach Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten. „Erste Halbzeit hätte Ehmen mit etwas mehr Zielwasser 3:0 führen können“, ordnete Silas Mörsch die Phase später ein.

Nach der Pause präsentierte sich Hehlingen deutlich verbessert. Mit mehr Zugriff im Mittelfeld und klareren Aktionen nach vorne kippte das Spiel. In der 61. Minute erzielte Merten Kumher den Ausgleich, es war bereits sein 13. Saisontor. Nur neun Minuten später folgte die komplette Wende: Hendrik Ramacher traf zum 2:1 (70.).

Ehmen reagierte mit einer druckvollen Schlussphase. In der letzten Viertelstunde drängten die Gäste auf den Ausgleich, erspielten sich mehrere klare Möglichkeiten, scheiterten jedoch wiederholt am Hehlinger Schlussmann Trabandt. „Die letzte Viertelstunde drückt Ehmen nochmal gewaltig aufs Gas. Allerdings hatten wir heute sowohl das Glück auf unserer Seite als auch mit Jonas Trabandt heute einen geilen Fänger der mindestens 3 Großchancen vereitelte“, sagte Hehlingen-Coach Mörsch. Insgesamt fasste er den Spielausgang nüchtern zusammen: „Wir hatten Glück und wir hatten einen überragenden Keeper.“

Die Effizienz nach der Pause war aus Sicht der Gastgeber entscheidend. „Zweite Halbzeit kommen wir verbessert aus der Kabine und machen aus 3 Chancen 2 Tore“, erklärte Mörsch. Dass es am Ende dennoch beim knappen Vorsprung blieb, lag an der Druckphase Ehmes, die jedoch ohne Ertrag blieb.

Mit dem Sieg steht TSV Hehlingen nach 25 Spielen auf Platz 11 und beendet eine Serie von sechs Spielen ohne Erfolg, außerdem ist es (laut FuPa-Statistik) der erste Pflichtspiel-Sieg von Hehlingen gegen Ehmen seit 2017. Für den TSV Ehmen bestätigt sich hingegen die durchwachsene Rückrunde, in der bislang nur zwei Siege gelangen und das gegen Wilsche und TV Jahn.

Hehlingen richtet den Blick bereits nach vorne: „Wir freuen uns über die drei Punkte und schauen direkt aufs nächste Spiel am Mittwoch in Wilsche“, so Silas Mörsch. Dann tritt das Team beim VfR Wilsche-Neubokel an. Ehmen empfängt am kommenden Sonntag den FC Schwülper.