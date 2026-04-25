„Man kann sich natürlich schöner vorstellen, ins Wochenende zu starten, als das Derby zu verlieren“, sagte Schwefingens Trainer Daniel Vehring nach der Partie – und fand dennoch klare Worte. „Auf der anderen Seite hatten wir es heute auch gar nicht verdient.“

Nach der Pause wollte Schwefingen korrigieren, was zuvor liegengeblieben war. Doch stattdessen folgte der Nackenschlag. „Wir nehmen uns dann in der zweiten Halbzeit vor, das anders zu machen, werden dann aber nach einem langen Ball ausgekontert, wo wir den ersten Ball schon nicht attackieren, den zweiten überhaupt nicht.“

Vehring bemängelte vor allem die fehlende Konsequenz seiner Mannschaft. Schon im ersten Durchgang habe man „ein paar Situationen, wo wir zwingender und gefährlicher sind“, dennoch sei auch dort nicht das umgesetzt worden, „was wir uns vorgenommen haben, in der Art und Weise“.

Emslage nutzte diese Nachlässigkeit konsequent. „Emslage hat das dann auch gut gemacht“, räumte Vehring ein. Der Außenseiter agierte entschlossen und mit der nötigen Entschlossenheit in den entscheidenden Momenten. Für die Gastgeber war es mehr als nur ein Spiel. „Man hat einfach gesehen, das war für Emslage das Spiel des Jahres“, sagte Vehring – und gratulierte fair: „Von daher Glückwunsch an Emslage, verdienter Sieg.“

Unterschiedliche Ausgangslagen in der Tabelle

Die tabellarischen Vorzeichen waren vor dem Anpfiff klar verteilt: Hier der ambitionierte Vierte, dort das Schlusslicht. Doch Derbys schreiben bekanntlich ihre eigenen Geschichten – und so konnte Emslage im 24. Saisonspiel erst den dritten Sieg einfahren, während Schwefingen im 25. Spiel die achte Niederlage kassierte.

Für die Gäste bedeutet das Ergebnis einen Dämpfer im Kampf um die Spitzenplätze hinter dem Führungsduo aus Lohne (52 Punkte) und Altenlingen (47 Punkte). Der Abstand nach oben bleibt beträchtlich, nach unten rücken die Verfolger näher.

Blick nach vorn

Vehring richtet den Fokus nun bereits auf das Saisonfinale: „Jetzt wollen wir die letzten fünf Spiele hoffentlich verletzungsfrei über die Bühne bringen, um uns dann auf die neue Saison freuen zu können.“

Ein Satz, der die Enttäuschung über das verlorene Derby nicht kaschiert – aber den Blick auf das größere Ganze lenkt. Für Emslage hingegen dürfte dieser Abend noch lange nachhallen. In einem Spiel, das mehr als nur drei Punkte bedeutete, setzte das Schlusslicht ein Zeichen – im Derby, vor eigenem Publikum und gegen einen favorisierten Gegner.