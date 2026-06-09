– Foto: GSV Hemmingen

Die Saison ist beendet, und die GSV Hemmingen hat sich die Meisterschaft in der Kreisliga B4 Enz-Murr gesichert. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem Zähler vor dem TSV Weissach steigt das Team in die Kreisliga A auf. Trainer und Spielleiter Marco Dobler blickt auf ein hochemotionales Finale, eine herausragende Kameradschaft innerhalb des Vereins und die anstehenden sportlichen Herausforderungen der kommenden Saison 2026/2027.

Der TSV Weissach kam nach 22 Spielen auf 18 Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 122:32, musste sich mit 56 Punkten jedoch hauchdünn geschlagen geben. Damit sicherten sich die Hemminger das begehrte Aufstiegsrecht für die Kreisliga A.

Die Entscheidung über den Titelgewinn in der Kreisliga B4 Enz-Murr fiel denkbar knapp aus und lieferte Spannung bis zum letzten Spieltag. Nach 22 absolvierten Partien steht der GSV Hemmingen mit einer Bilanz von 19 Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen an der Spitze. Ein Torverhältnis von 91:34 und insgesamt 57 Punkte reichten letztlich aus, um den härtesten Konkurrenten auf den zweiten Platz zu verweisen.

Eine rote Fanwand und Bierduschen auf dem Spielfeld

Der finale Erfolg löste im gesamten Umfeld riesige Begeisterung aus und wurde von den Beteiligten ausgiebig gefeiert. Trainer und Spielleiter Marco Dobler erinnert sich gegenüber FuPa mit Stolz an die Kulisse und die anschließenden Stunden: „Wir hatten einen perfekten Tag mit perfektem Rahmen. Zu unserem Spiel sind uns mindestens 150 Hemminger Fans in Rot gefolgt und haben uns vor Ort unterstützt. Wir konnten sogar einen Fanbus organisieren. Nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr. Noch auf dem Feld gab es die ersten Bierduschen, und die Meistershirts wurden übergestreift. Anschließend sind wir auf das Hemminger Musikfest weitergezogen und wurden auf der Bühne nochmals von unseren Fans bejubelt. Gefeiert wurde bis spät/früh in die Nacht.“

Die unerwartete Entwicklung vom Verfolger zum Herbstmeister

Dabei gehörte der Titelgewinn zu Saisonbeginn keineswegs zum erklärten Ziel, da die Favoritenrolle zunächst bei der Konkurrenz angesiedelt war. „Unser Saisonziel war, oben mitzuspielen. Wir hatten mit dem TSV Weissach und der Spvgg Renningen II zwei sehr starke Konkurrenten, die für mich vor der Saison die klaren Favoriten waren. Dahinter habe ich uns schon vor der Saison eingeordnet. Mit Saisonverlauf konnten wir uns aber Woche für Woche steigern, und spätestens mit der Herbstmeisterschaft wollten wir den ersten Tabellenplatz dann auch verteidigen“, erklärt Marco Dobler die kontinuierliche Entwicklung der eigenen Ansprüche.

Konstanz gegen die vermeintlich kleineren Gegner als Schlüssel

Den entscheidenden Ausschlag im engen Titelrennen machten am Ende die Duelle gegen die Teams aus dem gesicherten Mittelfeld und Tabellenkeller aus, in denen sich die Hemminger schadlos hielten. „Wir haben gegen kein Team ab Platz 4 nur einen Punkt liegen lassen. Alle Spiele gegen diese Teams haben wir gewonnen. Dies ist Renningen und Weissach nicht gelungen. Wenn man dann nach einer langen Saison oben steht, hat man die Meisterschaft auch verdient. Auch wenn wir gegen unsere beiden Konkurrenten in der Rückrunde Punkte liegen lassen mussten, war in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel immer zu spüren, dass die Truppe daran glaubt und im Zweifelsfall auch noch den Weg über die Relegation geht. Das hat uns dieses Jahr stark gemacht“, analysiert Marco Dobler.

Eine außergewöhnliche Kameradschaft über Mannschaftsgrenzen hinweg

Neben der sportlichen Konstanz bildete das menschliche Gefüge innerhalb des gesamten Vereins das Rückgrat für den Titel. „Wir hatten dieses Jahr eine überragende Kameradschaft im Team. Gemeinsam mit unserer zweiten Mannschaft haben wir es dieses Jahr geschafft, ein Team zu bilden, das Höhen und Tiefen gemeistert hat. Zu jeder Zeit war ein Zusammenhalt zu spüren, den ich lange nicht mehr in einem Team erlebt habe. Das hat uns über die lange Saison getragen. Zudem haben wir dieses Jahr nochmals spielerisch einen großen Schritt gemacht und konnten viele Spiele zu null gestalten“, führt der Trainer weiter aus.

Der feierliche Saisonausklang in der Hansestadt

Als Belohnung für die harte Arbeit der vergangenen Monate steht für die Aufstiegsmannschaft eine gemeinsame Unternehmung fest. Die Feierlichkeiten verlagern sich in den Norden Deutschlands. „Schon am kommenden Wochenende werden einige unserer Mannschaft das Wochenende in Hamburg verbringen. So wie ich die Jungs kenne, lassen sie es dort nochmals ordentlich krachen“, sagt Marco Dobler.