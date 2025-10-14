Der SCW Göttingen hat sich mit einem verdienten 3:1-Heimsieg gegen die SG Werratal in der Bezirksliga Braunschweig 4 in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Trainer Steffen Claaßen lobte die konzentrierte erste Halbzeit seiner Mannschaft und mahnte zugleich die Nachlässigkeiten nach dem Seitenwechsel an.

Mit einer souveränen Vorstellung in der ersten Halbzeit hat der SCW Göttingen den Grundstein für den 3:1-Erfolg gegen die SG Werratal gelegt. „Wir haben es geschafft, an das gute Spiel aus Osterode anzuknüpfen“, erklärte Trainer Steffen Claaßen nach dem Spiel. „Wir hatten eine sehr, sehr gute Spielkontrolle, keine Torchancen vom Gegner zugelassen und sehr geduldig gespielt.“

Die Geduld zahlte sich kurz vor der Pause aus: Ingmar Peters traf binnen drei Minuten doppelt (37., 40.) und sorgte für eine komfortable 2:0-Führung zur Halbzeit. Claaßen sah in dieser Phase „eine Mannschaft, die das Spiel komplett im Griff hatte, mit hoher Kontrolle, auch wenn die ganz großen Chancen zunächst fehlten.“

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild jedoch. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Ding so ein bisschen aus der Hand gegeben“, räumte der SCW-Coach ein. „Das Spiel wurde deutlich unordentlicher, chaotischer.“ Trotzdem erhöhte Philipp Ritter in der 74. Minute auf 3:0, ehe Werratal im direkten Gegenzug durch Lucas Gutheil zum 3:1-Endstand traf.

„Werratal hat es danach gut gemacht, hatte mehr Drang nach vorne. Es war nicht einfach, das dann über die Zeit zu bringen“, so Claaßen. Am Ende lobte er jedoch den geschlossenen Auftritt seiner Elf: „Wir haben das mannschaftlich sehr gut hinbekommen.“

Mit dem Sieg schiebt sich der SCW Göttingen auf Rang fünf und bleibt damit in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen, ein Zeichen dafür, dass Claaßens Team nach anfänglicher Unbeständigkeit zunehmend Stabilität findet.