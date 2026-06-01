"Wir hatten ein bisschen die Hosen voll"

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Schwicheldt hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim VfL Leiferde setzte sich die Mannschaft nach zweimaligem Rückstand mit 4:2 durch und verbesserte ihr Punktekonto auf 32 Zähler. Die Gastgeber bleiben nach der dritten Niederlage in Serie bei 36 Punkten.

Schwicheldt, das als Tabellenelfter mit großem Druck im Abstiegskampf angereist war, tat sich zunächst schwer. Kurz vor der Pause gelang jedoch der wichtige Ausgleich. Daniel Faulhaber traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:1 (45.+1) und stellte den Spielverlauf wieder auf Anfang.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld erwischte der VfL Leiferde zunächst den besseren Start. Leon Kramp brachte die Gastgeber in der 19. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen gelungenen Auftakt aus Sicht des Tabellenneunten.

Die Entscheidung fiel jedoch in der Schlussphase. Faulhaber erzielte in der 67. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und glich erneut für die Gäste aus.

Auch nach dem Seitenwechsel ging Leiferde erneut in Führung. Wieder war es Kramp, der in der 57. Minute zum 2:1 traf und seinen Doppelpack schnürte.

Mit zunehmender Spielzeit wirkte Schwicheldt entschlossener und nutzte die Unsicherheiten der Gastgeber konsequent aus. Felix Seeler drehte die Partie in der 74. Minute mit dem Treffer zum 3:2 erstmals zugunsten der Gäste.

Leiferde fand anschließend keine Antwort mehr. In der Nachspielzeit sorgte Max Seeler mit dem 4:2 (90.+7) endgültig für die Entscheidung und machte den wichtigen Auswärtssieg perfekt.

Schwicheldt wahrt seine Chance auf den Klassenerhalt

Für den TSV Schwicheldt hat der Erfolg große Bedeutung. Die Mannschaft erhöhte ihr Punktekonto auf 32 Zähler und verschaffte sich vor dem letzten Spieltag eine verbesserte Ausgangsposition im Kampf um den Ligaverbleib.

Trainer Benjamin Weiß zeigte sich nach der Partie erleichtert: „Wir waren mächtig unter Druck, konnten dem Druck standhalten und haben zweimal einen Rückstand egalisiert. Am Ende gewonnen, nur das zählt.“ Nach schwieriger Anfangsphase habe seine Mannschaft vor allem nach einer Stunde Spielzeit die Kontrolle übernommen. „Wir sind schwer reingekommen, hatten ein bisschen die Hosen voll. Waren dann aber ab der 60. Minute noch besser.“

Mit Blick auf den Saisonabschluss gegen den SV Lauingen-Bornum sprach Weiß von einem „absoluten Endspiel“. Da die direkten Konkurrenten TSV Wipshausen und SV Arminia Vechelde ebenfalls nicht gewinnen konnten, habe Schwicheldt den Klassenerhalt nun wieder in der eigenen Hand.

Für den VfL Leiferde hingegen endet die Partie mit einem weiteren Rückschlag. Trotz zweier Führungen blieb die Mannschaft ohne Punkte und verharrt mit 36 Zählern auf Rang neun. Entscheidend war letztlich, dass die Gastgeber auf die Ausgleichstreffer der Gäste keine nachhaltige Antwort fanden.