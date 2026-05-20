"Wir hatten direkt im Anschluss an das Spiel eine Feier mit dem Team"

– Foto: FC Ostrach

Der FC Ostrach hat sich drei Spieltage vor dem Ende der Saison vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Oberschwaben gesichert. Mit einem komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf den Verfolger SV Braunenweiler machte das Team den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Trainer Johannes Allgaier hebt den starken Charakter seiner Mannschaft hervor, die trotz schmerzhafter Rückschläge in der Rückrunde stets die Nerven behielt und als geschlossene Einheit agierte.

Der vorzeitige Titelgewinn hat beim FC Ostrach für große Erleichterung und kollektive Freude gesorgt. Nach 25 absolvierten Partien steht die Mannschaft mit 19 Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen uneinholbar mit 60 Punkten an der Spitze der Tabelle. Unmittelbar nach dem entscheidenden Schlusspfiff feierte die Mannschaft gemeinsam mit ihren Anhängern den historischen Moment.

„Wir hatten direkt im Anschluss an das Spiel eine Feier mit dem ganzen Team und den Fans. Zuerst vor Ort in Altshausen, später sind wir dann nach Ostrach umgezogen“, berichtet Trainer Johannes Allgaier gegenüber FuPa. Es fielen die Feierlichkeiten zunächst etwas kürzer aus: „Da am Montag aber ein Arbeitstag angesagt war, ging es zumindest nicht bis in die Morgenstunden. Beim Saisonabschluss des Vereins wird die Meisterschaft sicher noch mal ausgiebig gefeiert.“

Die Entwicklung vom Saisonziel zur Meisterschaft

Die sportliche Überlegenheit des neuen Meisters wird beim Blick auf die Zahlen der aktuellen Tabelle deutlich, in der die Konkurrenz vom SV Braunenweiler bereits entscheidend distanziert ist. Braunenweiler weist nach ebenfalls 25 Spielen 50 Punkte sowie eine Statistik von 15 Siegen, Stefan Unentschieden und fünf Niederlagen auf. Beide Teams erzielten bis dato exakt 73 Saisontreffer, doch die Ostracher Defensive ließ lediglich 30 Gegentore zu, während der Verfolger 36 Gegentreffer hinnehmen musste.

Zu Beginn des Spieljahres war der Titelgewinn keineswegs als starres Ziel ausgerufen worden. „Wir hatten von vornherein den Ansatz, von Spiel zu Spiel die bestmögliche Leistung abzurufen und uns weiterzuentwickeln. Das hat gut geklappt. Mitte der Rückrunde kam dann schon der Wille auf, das durchzuziehen und Platz eins zu sichern“, erklärt Johannes Allgaier den Reifeprozess des Ensembles.

Mentale Stärke nach schmerzhaften Rückschlägen

Dass die Ostracher den Vorsprung souverän ins Ziel retten konnten, verdanken sie laut dem Trainer vor allem der intakten Teamchemie und einer konstant hohen Disziplin im Trainingsbetrieb. Die Mannschaft bewies echte Nehmerqualitäten, als es in der zweiten Saisonhälfte phasenweise komplizierter wurde und die Konkurrenz noch einmal Morgenluft witterte.

„Wir hatten eine gute Stimmung über das ganze Jahr. Ebenso eine hohe Trainingsbeteiligung und viel Motivation der Spielerseite. Außerdem war es essenziell, dass wir die Rückschläge in der Rückrunde top weggesteckt haben“, analysiert Johannes Allgaier den Ausschlag im Titelrennen und verweist direkt auf die schmerzhaften Phasen durch die „Niederlagen in Gammertingen und Laiz“.

Ein homogener Kader aus Jugend und Erfahrung

Die Konstanz über die gesamte Spielzeit resultiert aus einer über Jahre gewachsenen Vereinstreue. Viele Akteure halten dem Klub seit langer Zeit die Treue, was ein tiefes blindes Vertrauen auf dem Rasen geschaffen hat. „Die Mannschaft und ihr Charakter sind für mich lobend hervorzuheben, unter anderem dass diese die letzten Jahre im Kern zusammengeblieben ist, auch in weniger erfolgreichen Zeiten“, äußert sich Johannes Allgaier anerkennend.

Die Zusammensetzung des Kaders vereint unterschiedliche Epochen der jüngeren Vereinsgeschichte: „Außerdem haben wir einen guten Mix aus Spielern, die schon viele Erfahrungen gemacht haben – von erfolgreicheren Zeiten in der Landesliga wie auch weniger erfolgreichen Zeiten mit Abstiegen – und jungen Spielern, die gut ausgebildet wurden und sehr motiviert auftreten.“

Der Weg an den Ballermann und in die neue Liga

Die sportliche Belohnung für die kräftezehrende Saison steht für die Spieler bereits fest und wurde unmittelbar nach dem Erreichen des Titels organisiert. Nach dem offiziellen Ende der Runde zieht es die Aufsteiger gemeinsam in den Süden, um den Erfolg gebührend zu verabschieden. „Wir werden nach dem letzten Spieltag ein paar Tage nach Mallorca fliegen, logischerweise an den Ballermann“, kündigt der Trainer an.

Dass der Verein den sportlichen Aufstieg annimmt und die Herausforderung eine Etage höher in der Bezirksliga sucht, steht für alle Verantwortlichen außer Frage. Auf die Frage, ob man das Aufstiegsrecht wahrnehmen werde, antwortet Johannes Allgaier kurz und unmissverständlich: „Ja“.

Kontinuität und Rückkehrer für die Zukunft

Während die Mannschaft den Titel genießt, laufen im Hintergrund bereits die personellen Weichenstellungen für das kommende Spieljahr, bei denen der Verein auf sein bewährtes Fundament vertrauen kann. „Was wir bereits sagen können, ist, dass der Kern zusammenbleibt. Es werden ein paar Spieler aus der Jugend dazu stoßen, die bereits in dieser Saison eine Rolle gespielt haben. Außerdem kommen zwei Spieler vom Auslandsaufenthalt bzw. aus einer Verletzung zurück. Über Weiteres wollen wir noch nicht berichten“, erklärt Johannes Allgaier den aktuellen Stand der Personalplanungen.

Mit Demut und Schritt für Schritt nach vorn

Für die künftige Saison 2026/2027 in der Bezirksliga verzichtet das Trainerteam derzeit noch auf konkrete tabellarische Vorgaben oder langfristige Parolen. Die genaue Ausrichtung soll erst nach der wohlverdienten Sommerpause im gemeinsamen Kreis erarbeitet werden, wenn alle Personalien fixiert sind. „Das werden wir in den nächsten Wochen und in der Pause angehen, sobald der Kader final steht. Generell sind wir in der Mannschaft, im Verein und im Trainerstab der Auffassung, sich nicht zu viele langfristige Ziele zu setzen und das eher Schritt für Schritt anzugehen. Das wichtigste Ziel ist immer, das nächste Spiel maximal erfolgreich zu gestalten“, so das sachliche Fazit von Johannes Allgaier.