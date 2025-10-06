„Wir hatten die besseren Chancen über 90 Minuten und waren konsequent in unserer Spielanlage“, erklärte Trainer Fabio Fröchtenicht. „Es war kein einfaches Auswärtsspiel, RSV ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen und ein Gegner, der viel investiert. Unsere Jungs haben hervorragend gearbeitet – mit und gegen den Ball.“

Die erste Halbzeit bot bereits einige gute Möglichkeiten für die Gäste: Simon Dluzinski prüfte den RSV-Keeper früh mit einem abgefälschten Fernschuss, Santee Nimely verpasste mit einem Schlenzer knapp das Tor, und RSV hatte in der 35. Minute eine Doppelchance, die Torwart Moritz Koch stark entschärfte. Den Bann brach schließlich Luca Rusalo in der 41. Minute nach einem sehenswerten Spielzug über Philipp Bode, der das 1:0 für Bergdörfer vorbereitete.

Nach der Halbzeitpause erhöhte Bergdörfer früh auf 2:0: Wieder war es Luca Rusalo, der nach einer Ecke des RSV über einen blitzsauberen Konter und die Vorlage von Lennart Jauz das Tor erzielte (57.). Das 3:0 besorgte schließlich Philipp Bode per Kopfball nach Vorarbeit des eingewechselten Tim Jünemann in der 78. Minute – Bode trifft nun schon im fünften Spiel in Folge.

„Wir haben diszipliniert verteidigt, keinen Gegentreffer zugelassen und unsere Chancen effektiv genutzt“, lobte Fröchtenicht. „Der kleine Kunstrasen war intensiv, aber wir haben als Mannschaft hervorragend zusammengearbeitet und uns verdient belohnt.“

Mit dem Auswärtssieg springt die SG Bergdörfer auf Platz sechs und bleibt den oberen Tabellenplätzen weiterhin auf den Fersen. Für den RSV Göttingen bedeutet die Niederlage den ersten Rückschlag nach sieben Ligaspielen ohne Pleite.

Die Tore seht ihr hier: https://www.instagram.com/p/DPd0O_rjagL/?img_index=1