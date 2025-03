„Wir hatten Chancen für zwei Spiele“ – Langengeisling feiert Debütsieg im neuen Jahr

Der FC Langengeisling hat nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen den TSV Zorneding den ersten Dreier des Jahres eingefahren: Der Tabellenvierte der Bezirksliga Ost setzte sich am Samstag beim Tabellenvorletzten TSV Siegsdorf 1:0 durch. „Wer hätte das gedacht, dass wir da endlich mal was holen? Aber im Grunde müssen wir das Spiel viel deutlicher für uns entscheiden. Wir hatten praktisch Chancen für zwei Spiele“, erklärte FCL-Spielertrainer Maximilian Hintermaier.

Keine 60 Sekunden waren gespielt, da tauchte Florian Rupprecht nach Pass von Hannes Dornauer allein vor Siegsdorfs Keeper Fabian König auf, der mit einer Glanzparade den frühen Rückstand verhinderte. In der Folge erspielten sich die deutlich überlegenen Geislinger eine Vielzahl an Möglichkeiten. Hintermaier: „In der ersten Hälfte müssen wir mindestens drei Tore machen.“

Von Max Birnbeck gut eingesetzt, steuerte Kilian Kaiser auf den TSV-Kasten zu, doch in letzter Sekunde konnte ein Verteidiger klären. Dann ballerte Max Maier aus zwölf Metern über die Latte. Der erlösende Treffer fiel in der 44. Minute, als der Coach mit einem Longline-Ball Rupprecht in Position brachte: Der setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch, sein Chipball ins Zentrum war zwar für Birnbeck etwas zu weit, doch dessen Gegenspieler konnte nicht richtig klären, und nach einem Abpraller vom angeschossenen Birnbeck hatte der aufgerückte Lucas Seeholzer freie Bahn und schob zum Tor des Tages ein.

Mit Wiederbeginn drückten die Geislinger auf den zweiten Treffer. Die besten Möglichkeiten hatten Dornauer und Maier, aber der Ball wollte kein zweites Mal ins Netz. Mit der Einwechslung von Elias Mehringer erhöhten die Gäste den Druck nochmals, aber entweder die Zuspiele waren nicht präzise genug, oder ein Siegsdorfer Abwehrbein konnte noch klären. Hintermaier: „Ich bin froh, dass wir uns nicht noch einen Gegentreffer gefangen haben, das kann bei diesen Platzverhältnissen schnell passieren. So hat der eine Treffer gereicht.“