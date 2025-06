"Wir hatten auf dem Eichert alles schon vorbereitet"

Aufstiegsparty bis tief in die Nacht

Der TSV Notzingen hat es geschafft: Als Vizemeister der Kreisliga B2 Neckar/Fils setzte sich das Team in der Relegation durch und steigt in die Kreisliga A1 auf. Für Trainer Alex Wollmann und seine Mannschaft war der Moment ein Befreiungsschlag – und ein Grund zum Feiern. „Ja, wir haben echt gut gefeiert. Wir hatten auf dem Eichert, unserem Sportgelände, alles schon vorbereitet: einen Bierwagen, Pizza bestellt und gefeiert bis circa 3 Uhr“, berichtet Wollmann.

Zweites Jahr, zweite Chance – diesmal genutzt

Nach der bitteren Enttäuschung der Vorsaison, in der man die Meisterschaft am letzten Spieltag verspielte, wollte der TSV in diesem Jahr unbedingt hoch. „Da wir letztes Jahr am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielt haben, war es dieses Jahr schon wichtig. Da war es mir auch egal, ob als Erster oder Zweiter – Hauptsache wir schaffen das“, sagt Wollmann. Als feststand, dass der Weg über die Relegation führen würde, war für ihn klar: „Wir schaffen das – weil wir vier Wochen noch mal sehr hart trainiert haben für das Ziel.“

„Weil wir einfach ne geile Mannschaft sind“

Den Ausschlag für den Aufstieg sieht der Trainer im besonderen Spirit des Teams: „Weil wir einfach ne geile Mannschaft sind. Von 18-Jährigen bis 40-Jährigen – das war ein sehr guter Mix.“ Ein Generationen-übergreifender Zusammenhalt, der getragen wurde von großem Ehrgeiz, Trainingsfleiß und der richtigen Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Energie.