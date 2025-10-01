"Wir hätten viel höher gewinnen müssen" - Gifhorn schlägt Acosta

„Es war ein verdienter 4:1-Sieg gegen eine sehr, sehr schwache Mannschaft aus Braunschweig“, sagte MTV-Coach Holger Ringe nach der Partie. „Wir müssen eigentlich zur Halbzeit mindestens 4:1 oder 5:0 führen. Es waren vier Lattentreffer, zwei Pfostenschüsse, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Gerade in der ersten Halbzeit hätten wir schon alles safe machen müssen.“

Trotz dieser Überlegenheit kamen die Gäste durch einen Strafstoß zurück ins Spiel. „Dann haben wir das Gegentor nicht gut verteidigt. Unnötiger Elfmeter, der zum 1:1 führt – das hat überhaupt nicht den Spielverlauf dargestellt“, so Ringe weiter. Nach der Pause stellte Gifhorn die Weichen jedoch auf Sieg. „Dann hat sich die Qualität durchgesetzt. Wir haben weiter nach vorne gespielt und dann mit Simone, den ich eingewechselt habe, das 2:1 gemacht. Danach das 3:1 super schön ausgespielt und hinten raus noch ein Elfmeter zum 4:1. Wir hätten das Spiel viel, viel höher gewinnen müssen.“

Acosta-Trainer Joshua Sievert sah die Begegnung differenzierter. „Wir wussten, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die auf einer Euphorie-Welle reitet. Wir haben uns klar vorgenommen, über 90 Minuten ins Maximum zu kommen. Ich würde sagen, dass wir das über 60 Minuten auch wirklich geschafft haben – danach sind uns die Körner verloren gegangen“, erklärte er.

Personell war der BSC eingeschränkt: „Wir hatten in dem Spiel nur drei Feldspieler zum Wechseln und mussten am Ende verletzungsbedingt unseren Ersatztorwart ins Spiel bringen. Das merkt man einfach, wenn du zwei Wechsel weniger hast als der Gegner.“ Dennoch sprach Sievert von einem Spiel mit offenem Charakter: „Für einen neutralen Zuschauer war es auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ich denke, zur Halbzeit hätte es genauso gut 5:3 stehen können. Am Ende ist das 4:1 vielleicht ein Tor zu hoch, trotzdem gewinnt Gifhorn das Spiel verdient.“

Während Gifhorn mit nun 21 Punkten die Tabellenspitze behauptet, richtet Acosta den Blick bereits nach vorn. „Für uns geht es jetzt darum, die positiven Dinge mitzunehmen und das gegen Kästorf wieder besser zu machen“, so Sievert.