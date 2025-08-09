Trainer Rahman Soyudogru – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FV Ravensburg hat am zweiten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg eine Niederlage hinnehmen müssen. Vor 1020 Zuschauern in der heimischen cteam Arena unterlag die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru dem VfR Aalen mit 0:3. Nach einer torlosen ersten Hälfte entschieden Luigi Campagna (56.) und ein Doppelpack von Dean Melo (60., 90.+5) die Partie zugunsten der Gäste.

In seiner Analyse äußerte sich Soyudogru selbstkritisch: „Wir hätten uns natürlich etwas mehr vom heutigen Spiel erhofft, wir können das Ergebnis realistisch einschätzen und werden konzentriert weiter an uns arbeiten.“ Entscheidend seien die Momente nach der Pause gewesen. „Aalen hat die Tore zur richtigen Zeit gemacht, leider waren wir heute nicht aggressiv und mutig genug.“ Verpasste Chancen in der zweiten Halbzeit



Zur Pause stand es in dieser Partie noch 0:0 Unentschieden, doch nach dem Rückstand fehlte es den Ravensburgern an Durchschlagskraft, um die Partie noch einmal zu drehen. Die Niederlage bedeutet, dass der FV Ravensburg nach zwei Spielen mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 3:4 auf Platz zehn der Tabelle rangiert.

Blick auf das Spiel in Mannheim



Blickt man auf die kommende Aufgabe in der Oberliga, richtet sich der Fokus bereits auf das Auswärtsspiel beim VfR Mannheim. „Wir werden uns gut auf das Spiel gegen Mannheim vorbereiten und versuchen dort was Zählbares mitzunehmen“, betonte Soyudogru. Klares Ziel im WFV-Pokal



Zuvor steht jedoch noch ein Pokalspiel auf dem Programm. Am Mittwoch gastiert der FV in der dritten Runde des WFV-Pokals um 19 Uhr beim SV Kressbronn, der sich in der zweiten Runde gegen die SSG Ulm 99 durchgesetzt hatte. Die Marschroute des Trainers ist klar: „Ja, wir wollen gegen Kressbronn auf jeden Fall gewinnen, um in die nächste Runde im Pokal einzuziehen.“