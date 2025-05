"Wir hätten schon ein Unentschieden verdient gehabt"

Vor 82 Zuschauern entwickelte sich in Eberswalde ein denkwürdiger Fußballabend. Bereits vor der Pause sorgte der FV Preussen Eberswalde für klare Verhältnisse. Jan Geis traf in der 29. und 30. Minute im Doppelpack, ehe Marcin Adam Wawrzyniak nur zwei Minuten später das 3:0 folgen ließ. Als Nick Lange in der 43. Minute per Foulelfmeter auf 4:0 stellte, war das Spiel praktisch entschieden. Nach der Pause legte erneut Jan Geis in der 60. Minute mit seinem dritten Treffer des Abends nach. Doch Schwedt zeigte Moral: Christian Staatz verkürzte mit einem Doppelschlag in der 68. und 69. Minute auf 5:2. Hoffnung kam nur kurz auf, denn Eberswalde antwortete eiskalt. Krystian Mariusz Peda (70.) und Karl-Luca Roth (72.) stellten den alten Abstand wieder her, ehe Marcin Adam Wawrzyniak in der 84. Minute mit seinem zweiten Tor auf 8:2 erhöhte. Christian Staatz sorgte mit seinem dritten Treffer in der 89. Minute für den 8:3-Endstand. ---

Im anderen Freitagsspiel lieferten sich Zepernick und Bernau ein intensives, aber torloses Duell. Beide Teams verteidigten kompakt und ließen nur wenige klare Torchancen zu. Die Hausherren konnten offensiv nicht an die starken Leistungen früherer Wochen anknüpfen, während Bernau mit dem Punkt auf nun 38 Zähler kommt. ---

Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs konnte Blau-Gelb Falkensee im Heimspiel gegen Schwarz-Rot Neustadt/Dosse nicht punkten. Tarik Wenzel brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Benjamin Baur antwortete nur drei Minuten später zum 1:1. Danach übernahm Neustadt wieder die Kontrolle. Lukas Japs traf in der 24. Minute zur erneuten Führung. In der Schlussphase entschied Tarik Wenzel mit seinem zweiten Treffer (88.) die Partie, bevor Franz Erdmann in der 90. Minute den 4:1-Endstand herstellte. ---

Der SV Falkensee-Finkenkrug setzte sich in Alt Ruppin durch. Bereits in der 4. Minute brachte Ole Oppermann die Gäste in Führung. Benedikt Bundschuh erhöhte mit dem Pausenpfiff auf 2:0 (45.). Linus Eick traf in der 77. Minute zum vorentscheidenden 3:0, ehe Lucas Pritzkow in der 83. Minute noch für den Endstand sorgte. ---

Im Kampf gegen den Abstieg feierte der VfB Trebbin einen wichtigen Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Othniel Ronald Kenfack sein Team in der 59. Minute in Führung. In der Schlussminute sorgte Maurice Beißert für das umjubelte 2:0. ---