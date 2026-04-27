„Wir hätten nochmal zweimal 90 Minuten spielen können“

Das Duell zwischen dem SV Wendessen und dem SV Fortuna Lebenstedt bot über die gesamte Spielzeit keine Tore. Statt klaren Torchancen entwickelte sich eine Partie mit wechselnden Phasen und wenigen zwingenden Abschlüssen.

Trainer Pascal Gos ordnete das Geschehen nach Abpfiff entsprechend nüchtern ein: „Du kennst diese klassischen Spiele, wir hätten nochmal zweimal 90 spielen können und es wäre kein Tor gefallen.“ Das Ergebnis sei folgerichtig gewesen: „Unterm Strich geht das 0:0 völlig in Ordnung.“

Die erste Halbzeit gehörte aus Sicht des Wendensser Trainers tendenziell den Gästen. „In der ersten Halbzeit leichtes Chancenplus für Fortuna“, sagte Gos, ohne dass daraus klare Möglichkeiten entstanden. Nach der Pause verschoben sich die Spielanteile leicht zugunsten der Gastgeber. „In der zweiten Halbzeit leichtes Chancensplus für uns, auch mit einem Pfostenschuss“, so der Coach.

Trotz dieser Phasen blieb die Partie insgesamt offen. „Mit ein bisschen Glück oder Pech hätte das Spiel in die eine oder andere Richtung kippen können“, erklärte der Wendessen-Trainer, machte aber zugleich deutlich, dass es an Durchschlagskraft fehlte.

Gerade im eigenen Spiel sah er Defizite. „Uns fehlt der letzte Biss, die letzte Spritzigkeit, der letzte Pass, der nicht korrekt oder nicht gut ankommt“, analysierte Pascal Gos die Offensivleistung seines Teams. Gleichzeitig hob er die stabile Defensive hervor: „Wenn du solche Spiele dabei hast, dann darfst du dir hinten auch keinen fangen, das haben wir nicht getan.“

Für den SV Wendessen war es damit zumindest defensiv ein Schritt in die richtige Richtung. „Endlich mal wieder zu null gespielt“, stellte der Trainer fest. Für die Tabelle bedeutet das Remis, dass sich beide Mannschaften im Mittelfeld weiter festsetzen, ohne entscheidend voranzukommen, Wendessen auf Platz sechs und Lebenstedt auf Platz zehn.

Der SV Wendessen tritt bereits am Mittwoch beim MTV Wolfenbüttel II an. Der SV Fortuna Lebenstedt empfängt am Sonntag den SV Union Salzgitter.