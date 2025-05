»Wir hätten noch gehofft...« - aber: Deggendorf abgestiegen

In der Landesliga Mitte fällt eine Entscheidung nach der anderen: Hauzenberg steht als Meister bereits seit einer Woche fest. Und auch der erste Absteiger ist fix: Die SpVgg GW Deggendorf muss nach der Niederlage am 32. Spieltag gegen Kosova Regensburg nach drei Spielzeiten wieder runter in die Bezirksliga...