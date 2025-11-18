"Wir hätten noch eine Stunde spielen können, ohne ein Tor zu schießen"

Zur Pause stand es noch 0:0 in einer ausgeglichenen und intensiven Partie, in der beide Mannschaften zu Chancen kamen. Besonders ärgerlich für die Gäste: ein möglicher Strafstoßpfiff blieb aus, der die Partie womöglich entscheidend hätte beeinflussen können.

Nach Wiederanpfiff dann die entscheidenden Minuten: zunächst ließ Volkmarode im Zentrum zu viel Raum, sodass Luc-Lennard Kilian nach einem schnellen Vorstoß zum 1:0 einschieben konnte (50.). Neun Minuten später erhöhte erneut Kilian auf 2:0 – diesmal nach einem Fehlpass im Spielaufbau, der dem Torschützen ein 1-gegen-1 gegen Keeper Finn Winter bescherte. Coach Collin Gerstung brachte es hinterher frustriert auf den Punkt: „Wir verteidigen einmal sehr, sehr schlecht, der Stürmer muss nur einschieben. Beim zweiten Gegentor spielen wir im Spielaufbau dem Stürmer den Ball in die Füße.“

Volkmarode reagierte mit viel Ballbesitz und Offensivdruck. Richtig zwingend wurde es jedoch nur phasenweise – und wenn, dann fehlte die Effizienz. Ein Freistoß landete am Aluminium, später verschossen die Gäste einen Elfmeter, der „nicht unbedingt hätte gepfiffen werden müssen – dafür der in der ersten Halbzeit umso deutlicher“, wie Gerstung betonte. Eine umstrittene Szene in der Schlussphase sorgte zusätzlich für Kopfschütteln: „Entweder ist es Elfmeter und Gelb oder außerhalb Freistoß und Rot. Aber der Schiri hat es irgendwie anders ausgelegt.“

Nach einer Gelb-Rot-Karte für Vahdet verteidigte das Heimteam tief und leidenschaftlich, während Volkmarode trotz weiterer Halbchancen keinen Treffer erzwingen konnte. „Das wäre so ein Spiel gewesen, glaube ich, wie wir noch eine Stunde hätten spielen können und an dem Tag kein Tor mehr gemacht hätten“, so Gerstung. Das Fazit fiel entsprechend schwer: „Sehr, sehr unglücklich, weil wir den Gegner eingeladen haben, Tore zu schießen – und selbst unsere Möglichkeiten nicht nutzen.“

Trotz der Enttäuschung richtet sich der Blick nach vorne: „Das Schöne im Fußball ist, dass wir am nächsten Sonntag direkt wieder die Chance haben, das gut zu machen“, so Gerstung. Dann will der Aufsteiger in Northeim die Fehler abstellen und endlich wieder Zählbares mitnehmen.

Tabellarisch konnte Vahdet an Volkmarode vorbeiziehen und die Krise beenden. Während Volkmarode also ein direktes Duell gegen Northeim hat, wird Vahdet im nächsten Braunschweiger Duell bei BSC Acosta bestehen.