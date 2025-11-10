– Foto: Jens Siebert

„Wir hätten nach 60 Minuten schon 4:0 führen müssen" SCW Göttingen überzeugt beim 3:0-Auswärtssieg in Groß Ellershausen-Hetjershausen

Der SCW Göttingen hat seine Serie von ungeschlagenen Spiele fortgesetzt und einen verdienten 3:0-Auswärtssieg beim SV Groß Ellershausen-Hetjershausen eingefahren, seit sechs Spielen musste man keine Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Claaßen zeigte über weite Strecken der Partie eine dominante Leistung und festigte damit ihren Platz im oberen Tabellendrittel.

Die Gäste bestimmten von Beginn an das Geschehen und setzten die Hausherren früh unter Druck. Bereits in der 21. Minute gelang Lucca Sielaff der Führungstreffer. Trotz der klaren Überlegenheit konnten die Göttinger ihre zahlreichen Chancen zunächst nicht nutzen. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und müssen nach 60 Minuten eigentlich 4:0 führen“, kommentierte Claaßen nach dem Spiel. „So haben wir dem Gegner noch unnötig Hoffnungen gegeben.“

Erst in der Schlussphase machten die Gäste den Sack endgültig zu: Ingmar Peters traf in der 90. Minute zum 2:0, wenig später erhöhte Younes Gabriel Mabrouk auf 3:0. Claaßen zeigte sich mit der Spielweise weitgehend zufrieden: „Wir haben in Summe absolut verdient gewonnen."