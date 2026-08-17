„Wir hätten es über die Zeit bringen müssen“

– Foto: Lea Bindewald

Was für ein Fußballspiel am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1: Der TSV Hehlingen führt gegen den VfB Fallersleben II zunächst 2:1, später sogar 4:1 und 5:3. Doch zwei späte Gegentore in der Nachspielzeit entreißen den Gastgebern den sicher geglaubten Sieg. Am Ende steht ein 5:5, das sich für Hehlingen wie eine Niederlage anfühlt.

Dabei begann die Partie für die Gäste perfekt. Bereits in der vierten Minute brachte Justus Felipe Pinelli den VfB in Führung. Ein Rückpass zum Hehlinger Torwart geriet zu kurz, Fallersleben II war hellwach und nutzte den individuellen Fehler sofort aus.

In der 18. Minute war aber auch er machtlos. Jonas Bergsträsser erzielte den Ausgleich. Für Marcel Csehan war das 1:1 folgerichtig: „Dann sind wir nach einem Standard zum Ausgleich gekommen. Absolut verdient.“

Doch der frühe Rückstand brachte den TSV nicht aus dem Konzept. „Wir haben uns aber nicht beeindrucken lassen. Haben dann Chance um Chance gehabt“, sagte Hehlingens Trainer Marcel Csehan. Mehrfach musste sich der Torwart des VfB auszeichnen. „Der Torwart von Fallersleben hat das ein oder andere Mal wirklich sensationell gehalten.“

Hehlingen blieb anschließend am Drücker und belohnte sich unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Merten Kumher brachte den TSV mit 2:1 in Führung. Der Treffer entstand laut Marcel Csehan vor allem aus Beharrlichkeit: „Es war absolut ein Tor, das aus dem Willen heraus entstanden ist. Wir sind zwei-, dreimal einfach in der Aktion geblieben, haben immer wieder einen Nachschuss bekommen.“

Die Gastgeber nahmen die Führung mit in die Pause und kamen auch danach stark aus der Kabine. In der 56. Minute erhöhte Denis Wolter auf 3:1, nur eine Minute später legte Adib Sarigül das 4:1 nach. Hehlingen schien die Partie nun vollständig unter Kontrolle zu haben.

„Wir sind auch sehr gut aus der Pause gekommen, haben uns gut eingestimmt, haben auf 4:1 erhöht. Haben da praktisch nichts anbrennen lassen“, sagte Marcel Csehan. Doch die vermeintliche Vorentscheidung sollte sich als Trugschluss erweisen.

Hehlingen musste im weiteren Verlauf verletzungsbedingt mehrfach wechseln und konnte nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Einige Spieler mussten Positionen übernehmen, die sie zuvor nicht gespielt hatten. „Das soll auch absolut keine Ausrede sein. Aber es ist halt einfach so gewesen.“

Fallersleben II nutzte die veränderte Situation und kämpfte sich zurück. Adrian Cueva Gonzales verkürzte in der 62. Minute auf 2:4, ehe Lukas Wolke in der 75. Minute den dritten Treffer der Gäste erzielte. Plötzlich war die Partie wieder offen.

Hehlingen reagierte zunächst noch einmal eindrucksvoll. Jhon Sebastian Licciardi Saavedra stellte in der 81. Minute auf 5:3. Doch auch dieser Treffer brachte keine Ruhe mehr. Stattdessen begann die dramatische Schlussphase.

„Und dann wurde es wild“, sagte Marcel Csehan. In der Nachspielzeit kassierte Hehlingen zunächst den Anschlusstreffer. Ein Rückpass sollte zum Torwart gehen, doch die Kommunikation fehlte. „Wir wollten den Ball zum Torwart zurückköpfen. Fallersleben bedankt sich und macht das 5:4.“

Was danach geschah, ließ den Hehlinger Trainer fassungslos zurück. Statt den Ball aus der Gefahrenzone zu schlagen, versuchte seine Mannschaft, die Situation spielerisch zu lösen. „Wir hätten einfach nur den Ball, das Ding über die Zeit bringen müssen, den Ball nach vorne schlagen müssen. Haben wir nicht.“

Dann schlug Fallersleben II ein letztes Mal zu. Ein langer Ball kam in Richtung Hehlinger Strafraum, ein Innenverteidiger wollte ihn passieren lassen, damit der Ball ins Aus rollt. Doch hinter ihm lauerte noch ein Fallersleber Spieler. „Der bedankt sich, legt ihn rüber, 5:5“, schilderte Marcel Csehan. Der Ausgleich fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Damit war der sicher geglaubte Heimsieg endgültig verspielt. Für Marcel Csehan war das Ergebnis vor allem aufgrund des Spielverlaufs schwer zu akzeptieren: „Absolut unnötig.“ Dennoch verwies der Trainer auch auf die personelle Situation. Ein Leistungsträger musste bereits früh wegen drohender Gelb-Roter Karte vom Feld, später musste auch der Kapitän aufgrund muskulärer Probleme ausgewechselt werden.

Trotz aller Widrigkeiten wollte Csehan die Verantwortung nicht von seiner Mannschaft nehmen. „Ich will jetzt nicht irgendwelche Ausreden suchen und sagen, die Wechsel und so weiter und so fort, das ist mir auch zu billig.“ Seine Analyse fiel eindeutig aus: „Wir hätten es so oder so gewinnen und über die Zeit bringen müssen.“

Gerade die beiden späten Gegentore machten den Punkt für Hehlingen besonders bitter. „Ich meine, man sieht es ja, wir haben in der 93. und der 95. zwei Gegentore kassiert. Und wenn man das einfach nur ein ganz, ganz, ganz klein bisschen schlauer zu Ende spielt, dann bringen wir das Ding auch absolut über die Zeit.“

Was fehlte, war für den Trainer die letzte Konsequenz. „Da hat uns dann einfach das letzte Quäntchen Glück und die letzte Entschlossenheit, das Ding zu Ende zu bringen, gefehlt.“

Auf der anderen Seite wurde aus der scheinbar aussichtslosen Lage ein emotionaler Befreiungsschlag. Fallerslebens Trainer Cedric Wienhold lobte die Mentalität seiner Mannschaft, die nach Rückständen von 1:4 und 3:5 nicht aufgab. „Die Jungs haben unfassbaren Charakter bewiesen und Mentalität.“

Auch Cedric Wienhold sah den eigenen Anteil am zwischenzeitlichen Rückstand kritisch. Viele Gegentore seien aus seiner Sicht durch eigene Fehler entstanden. Nach dem 4:1 habe seine Mannschaft jedoch den Druck immer weiter erhöht und Hehlingen zurückgedrängt.

Mit Alessandro Lamera und Lukas Wolke kamen zwei Spieler, die später entscheidend werden sollten. Alessandro Lamera erzielte in der 90. Minute plus drei den Treffer zum 4:5. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Ole Bassek schließlich für den völligen Umschwung und das 5:5.

Cedric Wienhold war entsprechend stolz auf die Reaktion seiner Mannschaft. „Deswegen sind wir unfassbar froh über den Punkt, das war eine Mentalitätsleistung, das war ein reiner Kampf.“ Die Mannschaft habe sich nach den eigenen Fehlern zurückgekämpft: „Wir haben uns die Eier selber ins Nest gelegt, aber konnten das alles noch mal ein bisschen geradebügeln.“

Besonders die Moral nach dem 1:4 und dem 3:5 beeindruckte den Fallersleber Trainer. „Deswegen sehr stolz auf die Mannschaft, was das für ein Charakterzug war, nach 4:1, nach 5:3 so noch mal zurückzukommen.“ Sein Fazit fiel entsprechend emotional aus: „Wahnsinn, ich bin sehr stolz auf die Jungs.“

Aber die Atmosphäre rund um die Partie sorgte bei Cedric Wienhold für deutliche Kritik. Der Trainer empfand die Bedingungen am Spielfeldrand und das Auftreten von außen als unangenehm und peinlich. Er sprach von „Fremdschämen“ und kritisierte insbesondere wiederholte Beleidigungen von außen.

Für Hehlingen bleibt trotz des bitteren Endes ein wichtiger positiver Aspekt: „Aber wir sind weiterhin ungeschlagen. Wir ziehen daraus unsere Lehren“, sagte Marcel Csehan. Der Frust über den verpassten Sieg sei dennoch groß: „Es fühlt sich natürlich absolut an wie eine Niederlage.“

Gleichzeitig wollte der Hehlinger Trainer die positiven Dinge nicht übersehen. „Wir haben fünf Tore gemacht. In einem normalen Spiel reicht das für einen Sieg.“ Die personellen Probleme und individuellen Fehler hätten letztlich dazu geführt, dass die letzten Prozent fehlten.

Cedric Wienhold sagte abschließend zum Spiel. „Wir sind unterm Strich zufrieden mit dem Punkt, weil wir Geschenke verteilt haben, Charakter bewiesen und dann doch gezeigt haben, dass wir es auch anders können und haben uns dann mit dem Punkt am Ende belohnt“, sagte Cedric Wienhold.