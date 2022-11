„Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt“ – Neuried II geht mit Niederlage in die Winterpause Neurieds Reserve unterliegt zum Jahresausklang Großhadern II

Fußball-Kreisklassist TSV Neuried II hat sich mit einem 0:2 gegen den zuvor punktgleichen TSV Großhadern II in die Winterpause verabschiedet.

Spieltext TSV Neuried II - Großhadern II

Neuried – „Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt“, befand Neurieds Trainer Efecan Ölmez. Anders als beim 3:3 im Hinspiel nutzte diesmal nur eines der Teams seine Chancen.

Schon nach fünf Minuten traf Alessandro Micieli nach einer Ecke zur Führung für die Gäste. „Wir bekommen den Ball im Fünfer nicht geklärt. Das Gegentor war total unnötig“, sagte Ölmez. 20 Minuten später wurde Neuried nach einem Ballverlust ausgekontert, Andreas Weber schoss das 2:0. Nach den „billigen Gegentoren“ (Ölmez) machten die Hausherren zwar das Spiel, brachten den Ball aber trotz einiger guter Chancen nicht im Tor unter. In der 70. Minute scheiterte Liridon Neziri am Aluminium, kurz darauf vergab Bruno Maurer eine weitere Großchance aus fünf Metern Entfernung.

So blieb es bei der bitteren Pleite für die Neurieder, die mit der ausbaufähigen Bilanz von 17 Zählern aus 15 Spielen im unteren Tabellenmittelfeld der Kreisklasse 3 überwintern. „Wir sind insgesamt leider nicht so in den Rhythmus gekommen auch wegen vieler Verletzungen“, sagte Ölmez. Für das Frühjahr ist er dennoch zuversichtlich: „Ich erwarte, dass wir uns im nächsten Jahr steigern.“ (te)