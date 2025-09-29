„Wir hätten den Deckel drauf machen müssen“

Mit viel Leidenschaft und am Ende auch einer Portion Glück hat der FC Viktoria Thiede sein Auswärtsspiel beim SC Gitter gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich durch ein Tor von Marvin Pramme (28. Minute) mit 1:0 durch und schob sich mit nun 13 Punkten auf Rang sieben der Tabelle.

„Wir haben die erste Halbzeit eigentlich sehr gut begonnen. Gitter hat uns Platz gelassen, aber wir haben daraus viel zu wenig gemacht“, analysierte FC-Trainer Yüksel Altinkaya nach der Partie. Die frühe Führung fiel nach einem Foulelfmeter, der durch eine Notbremse des SC Gitter entstanden ist. Von da an spielte Thiede rund eine Stunde in Überzahl.

Doch anstatt die numerische Überlegenheit konsequent zu nutzen, geriet der Aufsteiger im zweiten Durchgang unter Druck. „Wie es meistens so ist, wurde Gitter mit zehn Mann besser, deutlich besser. Sie haben uns vor richtige Probleme gestellt“, räumte Altinkaya ein.

Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, während Thiede beste Konterchancen ausließ. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon den Deckel drauf machen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann versäumt, durch die Konterchancen alles klarzumachen“, ärgerte sich der Coach.

Am Ende stand dennoch ein wichtiger Auswärtssieg. „Es sind drei wertvolle Punkte in Gitter – das heißt schon was“, betonte Altinkaya. Für den FC Viktoria Thiede, der als Aufsteiger bislang eine stabile Rolle in der Bezirksliga Braunschweig 4 spielt, war es bereits der vierte Saisonsieg.

Der SC Gitter verpasste hingegen die Gelegenheit, mit den Spitzenplätzen Schritt zu halten. Trotz Unterzahl setzte die Mannschaft in der zweiten Halbzeit ein Ausrufezeichen, blieb aber letztlich unbelohnt.