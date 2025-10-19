"Wir hätten das Spiel nicht verlieren müssen"

Der MTV Wolfenbüttel hat im Heimspiel gegen den SV Wilhelmshaven eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz eines couragierten Auftritts und mehrerer Großchancen reichte es für die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan nicht zu einem Punktgewinn gegen das Spitzenteam.
„Es war ein kampfbetontes und intensives Spiel“, sagte Dogan nach der Partie. „Wilhelmshaven hat auf jeden Fall den besseren Start gehabt. Mit vielen langen Bällen haben die schon viel Druck erzeugt, auch wenn es nicht viele klare Torchancen gab.“ Nach einer Viertelstunde nutzte Loth Benny Boungou eine Unachtsamkeit in der MTV-Defensive und brachte die Gäste in Führung (16.).
Die Wolfenbütteler kamen anschließend besser in die Partie. Kurz vor der Pause traf Akram-Dine Mohamadou nach einem schnellen Angriff zum verdienten Ausgleich (41.). „Wir kamen mit dem Druck nicht so klar, dass wir unser Spiel komplett durchziehen konnten – phasenweise ja, aber Wilhelmshaven hat es immer wieder geschafft, uns mit ihrem Pressing zu stören“, erklärte Dogan.
Nach dem Seitenwechsel übernahm der MTV mehr Kontrolle, doch in einer intensiven Schlussphase zeigte sich der Favorit aus Wilhelmshaven kaltschnäuziger. Nach einem Standard markierte Lucky Osemene Onyeka in der 78. Minute das 2:1.
„Wir hatten danach noch eine riesige Chance in den letzten Minuten, die eigentlich reingehen muss“, so Dogan. „Wir spielen gegen den Torwart, legen quer, und unser Stürmer trifft den Ball nicht richtig. Wenn der drin ist, steht es 2:2 – und das wäre auch kein ungerechtes Ergebnis gewesen.“
So blieb der MTV trotz eines couragierten Auftritts ohne Punkt. „Wilhelmshaven war in den entscheidenden Momenten konsequenter und zielstrebiger“, resümierte Dogan. „Das kann man verlieren, aber man hätte das Spiel nicht verlieren müssen.“
MTV Wolfenbüttel – SV Wilhelmshaven 1:2
MTV Wolfenbüttel: Ömer Güzel, Johannes Patz, Blerian Halimi, Felix Lange, Andre Linek (79. Hannes Joppich), Jonas Klöppelt (75. Niklas Richter), Nils Göwecke (87. Hadi Abou-Raya), Marvin Oktay, Maximilian Moslener (64. Fabian Henke), Akram-Dine Mohamadou, Ben Böder - Trainer: Deniz Dogan - Trainer: Michael Nietz
SV Wilhelmshaven: Nikolaos Kolifoukas, Valeriu Gaiu, Yanni Regäsel (81. Allen Pierre), Efkan Erdogan, Rhys-Bernad Chiawah Pufong, Conor-Jonathan Gnerlich, Mohammed Kneschka Sultani (56. Yesua Motango), Marcel Gottschling (64. Maurice Bank), Nicolas Fenski, Loth Benny Boungou (89. Alex Chiarodia), Lucky Osemene Onyeka (81. Tim Rister) - Trainer: David Jahdadic
Schiedsrichter: Daniel Piotrowski - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Loth Benny Boungou (16.), 1:1 Akram-Dine Mohamadou (41.), 1:2 Lucky Osemene Onyeka (78.)