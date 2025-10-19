– Foto: Steffi Rathje

"Wir hätten das Spiel nicht verlieren müssen" MTV unterliegt Wilhelmshaven mit 1:2. Wolfenbüttel zeigt gute Phasen, nutzt Chancen aber nicht

Der MTV Wolfenbüttel hat im Heimspiel gegen den SV Wilhelmshaven eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz eines couragierten Auftritts und mehrerer Großchancen reichte es für die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan nicht zu einem Punktgewinn gegen das Spitzenteam.

„Es war ein kampfbetontes und intensives Spiel“, sagte Dogan nach der Partie. „Wilhelmshaven hat auf jeden Fall den besseren Start gehabt. Mit vielen langen Bällen haben die schon viel Druck erzeugt, auch wenn es nicht viele klare Torchancen gab.“ Nach einer Viertelstunde nutzte Loth Benny Boungou eine Unachtsamkeit in der MTV-Defensive und brachte die Gäste in Führung (16.). Gestern, 14:00 Uhr MTV Wolfenbüttel MTV Wolfenb. SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh 1 2 Abpfiff

Die Wolfenbütteler kamen anschließend besser in die Partie. Kurz vor der Pause traf Akram-Dine Mohamadou nach einem schnellen Angriff zum verdienten Ausgleich (41.). „Wir kamen mit dem Druck nicht so klar, dass wir unser Spiel komplett durchziehen konnten – phasenweise ja, aber Wilhelmshaven hat es immer wieder geschafft, uns mit ihrem Pressing zu stören“, erklärte Dogan. Nach dem Seitenwechsel übernahm der MTV mehr Kontrolle, doch in einer intensiven Schlussphase zeigte sich der Favorit aus Wilhelmshaven kaltschnäuziger. Nach einem Standard markierte Lucky Osemene Onyeka in der 78. Minute das 2:1.