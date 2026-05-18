„Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen“

Die Partie begann aus Sicht des FC Viktoria Thiede mit klarer Spielkontrolle, ohne dass sich daraus zunächst zwingende Möglichkeiten ergaben. MTV Salzdahlum zog sich tief zurück, verteidigte geordnet und überließ dem Gastgeber weitgehend den Ball. „Es war ein seltsames Spiel. Ich hatte damit gerechnet, dass Salzdahlum alles reinschmeißt, um unbedingt das Spiel zu gewinnen. Das haben sie nicht. Sie haben sehr seriös, sehr geordnet aus einer guten Ordnung heraus verteidigt, Mittelfeld- und Abwehrpressing gespielt und nicht versucht, um jeden Preis Druck zu machen.“

Thiede fand gegen diese Struktur nur schwer Lösungen. Zwar gelang es, sich ins letzte Drittel zu spielen, zwingende Abschlüsse blieben jedoch Mangelware. „Wir haben uns schwergetan durch diese tiefe Abwehrstellung des Gegners, durch das tiefe Stehen. Wir haben uns wenig Torchancen erarbeitet.“

Trotz dieser Schwierigkeiten ergaben sich im Spielverlauf mehrere hochkarätige Möglichkeiten für den Gastgeber. „Wir hatten in der ersten Halbzeit 200-prozentige Chancen, in der zweiten Halbzeit 200-prozentige, die wir leider nicht versenkt haben. Das Spiel hätte in der ersten Halbzeit schon entschieden werden können.“

Mit zunehmender Spieldauer wurde deutlich, dass Thiede körperlich an Grenzen kam. Die Belastung der vergangenen Wochen spielte sichtbar eine Rolle, was sich auch in der Schlussphase zeigte, als mehrere Spieler angeschlagen ausgewechselt werden mussten. „Man merkt uns die englischen Wochen an. Ich hatte nur 13 gesunde Spieler. Ich musste trotzdem alle vier Ersatzspieler einwechseln, zwei angeschlagene darunter, weil es nicht anders ging, weil der eine oder andere sich mit Krämpfen und Ähnlichem geplagt hat. Wir sind gerade am Limit, komplett am Limit. Das merkt man der Mannschaft sowohl mental als auch körperlich an.“

Die Konsequenz dieser Phase zeigte sich vor allem in der fehlenden Durchschlagskraft im letzten Drittel. „Da hat uns entsprechend die Durchschlagskraft gefehlt. Unsere Chancenverwertung ist nicht gut. Das hat man auch wieder gesehen.“

Die Partie nahm erst in der Schlussphase Fahrt auf. In der 76. Minute brachte Marvin Pramme den FC Viktoria Thiede mit 1:0 in Führung. Die Antwort des MTV Salzdahlum folgte jedoch unmittelbar: Nur zwei Minuten später stellte Max Bichlmayer den Ausgleich her (78.).

In der Bewertung des Spielverlaufs spielte aus Sicht des Trainers auch die Entstehung des Gegentreffers eine Rolle. „Wie es meistens so ist, haben wir (wie in den letzten Spielen) aus einem Standard wieder ein Tor kassiert.“

Nach dem Ausgleich blieb Thiede zwar die aktivere Mannschaft, konnte die sich bietenden Räume aber nicht mehr entscheidend nutzen. Salzdahlum verteidigte die Schlussphase diszipliniert und brachte den Punkt über die Zeit.

Für FC Viktoria Thiede bedeutet das Remis einen verpassten möglichen Sieg im oberen Tabellenmittelfeld. Die Mannschaft bleibt auf Rang vier, verliert jedoch zwei Punkte im engen Verfolgerfeld. MTV Salzdahlum steht weiterhin im unteren Tabellendrittel und wartet inzwischen seit vier Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Spieltag nach dem Pfingstwochenende reist FC Viktoria Thiede zum SV Wendessen, während MTV Salzdahlum den Goslarer SC 08 empfängt.