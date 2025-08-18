"Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen"

Germania Bleckenstedt startete spielbestimmend und erarbeitete sich schon früh hochkarätige Möglichkeiten. Bereits in der 10. Minute verhinderte die Kästorfer Defensive in höchster Not die Führung, als ein Schuss von Niklas Kühle auf der Linie geklärt wurde. Nach 20 Minuten waren die Gäste zudem in Überzahl, was den Druck weiter erhöhte. Ein Treffer wurde ihnen allerdings aberkannt.

Stattdessen ging der SSV kurz vor der Pause überraschend in Führung: Marley Oktay traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:0 (45.+2). Doch Bleckenstedt antwortete sofort. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Thomas Sonntag den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1 (45.+4).

Nach dem Seitenwechsel blieb Bleckenstedt am Drücker. Andrea Rizzo belohnte die Überlegenheit und traf in der 53. Minute zum 1:2. In der Folge ließ die Arikoglu-Elf jedoch beste Gelegenheiten ungenutzt: ein Lattenschuss, eine Eins-gegen-eins-Situation und weitere Chancen hätten für eine Vorentscheidung sorgen können. "Wir haben sehr, sehr viel liegen gelassen." sah Arikoglu.

So kam es, wie es im Fußball oft kommt: Kästorf glich kurz vor Schluss durch Fatmir Bartolen aus (90.). Der Treffer fiel nach Ansicht der Gäste nach klaren Foul, wurde jedoch gegeben.

Doch Bleckenstedt zeigte Moral. Direkt nach dem Anstoß startete Joker Fabio Hajdaraj einen starken Vorstoß und legte mustergültig für Thomas Sonntag auf, der mit der Hacke zum 2:3-Endstand einschob (90.+2). "Ich bin stolz auf die Mannschaft und auch auf die Reaktion, dass sie nach zwei Nackenschlägen gut zurückgekommen sind." so der Coach der Gäste.

Trainer Gökhan Arikoglu war trotz ausgelassener Chancen stolz auf seine Mannschaft: „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft und haben verdient gewonnen, auch wenn wir das Spiel viel früher hätten entscheiden müssen. Am Ende zeigt es aber die Moral, dass wir nach dem späten 2:2 sofort zurückkommen.“