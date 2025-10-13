"Wir hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen"

Die Freien Turner bestimmten über weite Strecken das Geschehen, ließen jedoch zahlreiche gute Möglichkeiten ungenutzt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit bestraften die Gäste die fehlende Effizienz eiskalt: Raphael Peinemann (61.) brachte Northeim mit einem platzierten Schuss in Führung. Die Braunschweiger reagierten allerdings stark und kamen nur zehn Minuten später durch Luca Faustmann (71.) zum verdienten Ausgleich.

Auch danach blieb die Mannschaft von Runzer am Drücker, verpasste es aber, den entscheidenden Treffer nachzulegen. „Leider gelingt es uns momentan nicht, selbst in Führung zu gehen und so eine Partie für uns zu entscheiden“, bilanzierte Runzer. Immerhin lobte er den Charakter seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat Moral gezeigt und sich mit dem Ausgleich zurückgekämpft, auch danach waren noch Chancen da, das Spiel am Ende zu gewinnen.“

So stand am Ende ein Punkt, der sich für die FT Braunschweig wie eine verpasste Gelegenheit anfühlte – „insgesamt ein sehr ärgerlicher Ausgang“, so der Trainer abschließend. Nach schon dem fünften Remis der Saison bleiben die Freien Turner im Mittelfeld der Tabelle stecken, einen Platz hinter dem Gegner Northeim.