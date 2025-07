"Wir haben zwei absolute Topspieler und Leistungsträger verloren"

Nach dem Verlust zweier Leistungsträger steht der SV Döbern vor einer spannenden Saison in der Landesliga Süd. Trainer Stefan Schiller sieht im FuPa-Teamcheck dennoch viel Potenzial und baut auf mannschaftliche Geschlossenheit sowie den eigenen Nachwuchs.

"Mit der ersten Trainingswoche sind wir grundsätzlich zufrieden", betont Stefan Schiller zum Auftakt der Saisonvorbereitung. Die Motivation im Team stimmt, die Spieler ziehen engagiert mit. Gleichzeitig muss der SV Döbern jedoch bereits früh mit Ausfällen umgehen. Ziel bleibt dennoch klar: "Am ersten Spieltag wollen wir topfit in die Liga starten."

Schiller macht keinen Hehl daraus, dass der Kader qualitativ Federn lassen musste: "Wir haben leider zwei absolute Topspieler und Leistungsträger verloren, die nicht eins zu eins ersetzt werden konnten." Mit Lucas Lebus konnte ein externer Zugang vom FC 98 Hennigsdorf verpflichtet werden. Weitere Verstärkungen kommen aus dem eigenen Nachwuchs. Der Trainer weiß, dass der Schritt von den A-Junioren in die Landesliga ein großer ist, zeigt sich aber optimistisch: "Wir wollen die Jungs unterstützen und hoffen, dass sich der ein oder andere im Team etablieren wird." Die Bereitschaft dazu sei da: "Bisher sind die Jungs sehr engagiert und willig dazuzulernen."

Weitere externe Zugänge sind aktuell nicht geplant, doch Schiller hält die Option offen: "Die Tür in Döbern steht natürlich für jeden talentierten Spieler offen." Gleichzeitig könnten sich weitere Abgänge andeuten: "Beruflich bedingt könnte es leider noch zu Abgängen kommen."

Teamgeist als Fundament

Trotz der Umstände geht der Trainer mit viel Vertrauen in seine Mannschaft: "Die große Stärke ist unsere mannschaftliche Geschlossenheit, uns bringt so leicht nichts aus der Ruhe!" Besonders an den Standardsituationen soll gearbeitet werden, um die Körpergröße des Teams besser auszuspielen. Auch im Umschaltspiel sieht Schiller noch Entwicklungspotenzial.

Vorsichtige Zielsetzung in ausgeglichener Liga

Ein Platz unter den Topteams ist in dieser Saison wird nicht einfach. "Aufgrund der verlorenen Qualität wird es deutlich schwerer, eine Topplatzierung wie in den letzten drei Jahren zu erreichen." Dennoch bleibt der SV Döbern ambitioniert: "Wenn wir weitestgehend verletzungsfrei bleiben, kann wieder einiges möglich sein."

Die Landesliga Süd sieht Schiller insgesamt als ausgeglichener als in den vergangenen Jahren. "Für mich gibt es keine klaren Abstiegskandidaten. Viele Teams haben sich namhaft verstärkt."

Seelow als Favorit, Ströbitz als Geheimtipp

In der Favoritenrolle sieht der Trainer klar den SV Victoria Seelow. "Dahinter sehe ich Luckenwalde, die mit ihrem Trainerteam seit Jahren tolle Arbeit leisten." Ein Auge hat Schiller auch auf Wacker Ströbitz geworfen: "Mit ihrem jungen Team könnten sie als Überraschungsteam oben anklopfen."

Wechsel im Kapitänsamt

Auch auf der Führungsposition im Team hat sich etwas getan: Eric Schiffel übernimmt die Kapitänsbinde von Matthias Jäckel, der künftig nur noch als Standby-Spieler zur Verfügung steht. Für Schiller ist die Wahl klar: "Eric ist mit seiner Erfahrung und seiner professionellen Einstellung ein absolutes Vorbild."